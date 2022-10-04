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恒指成交9個月最少 金融科技股跌

【明報專訊】港股通交易因內地國慶長假期暫停，加上今日重陽節假期，外圍市况利淡下，恒指昨日只有633億元成交，撇除半日市為9個月最少。恒指承接上周外圍跌勢，金融、科技等重磅股下跌，恒指早市未能企穩17,240點水平掉頭向下，一度失守17,000點，低見16,906點，再見11年新低。尾段跌幅收窄，全日下跌143點或0.83%，收報17,079點。國指下跌0.97%，收報5856點，科指下跌0.67%，收報3427點。

截至今晨零時，恒指夜期報17,312點，高水232點。

英撤最高稅率 匯控曾失40元

美國上周五公布的通脹數據高於市場預期，市場維持對美國緊縮貨幣政策的預期，科技股表現偏弱，美團（3690）跌2.4%，是拖累恒指最多跌幅個股。市場估計蘋果（美：AAPL）iPhone 14系列首10日銷售收入較iPhone 13少14%，拖累手機供應商股價繼續疲弱，通達（0698）跌6.3%，丘鈦科技（1478）跌3.9%，手機股小米（1810）亦跌1.9%。

英鎊上周因減稅方案引發市場波動，雖然昨日政府撤回取消最高稅率，英鎊兌美元反彈至1.12，不過英國業務較重股份繼續股價下跌，匯控（0005）一度失守40元，全日跌2.2%，渣打（2888）跌1.92%，長實（1113）和長建（1038）分別跌0.74%和1.25%。另外，被李嘉誠基金會減持的郵儲銀行（1658）急挫11.02%。

不過市場同時借利好消息炒作個別行業，內地近日續推刺樓市方案，要求銀行為內房市場提供貸款，內房股延續上周五升勢，繼續反彈。碧桂園（2007）和碧桂園服務（6098）均升逾8%，為表現最佳藍籌，萬科（2202）被大和降目標價6%至15.8元，但昨日仍升5.2%。十．一黃金周開始，市場亦炒作內地旅遊股，中免（1880）升5.8%，攜程（9961）和同程（0780）均逾2%（見表）。

業績期臨近 市場觀望氣氛濃厚

缺乏北水下，港股成交更為淡靜，耀才證券研究部總監植耀輝表示，除了歐洲地緣政治緊張，本周亦有美國公布失業率等重要數據、油組與盟國召開會議等消息，加上第三季業績期亦臨近，令市場觀望氣氛濃厚，以致港股跌至現水平，投資者亦缺乏入市興趣。他認為短期港股缺乏好消息扭轉向下走勢，料恒指將以數百點的幅度逐級下試低位。