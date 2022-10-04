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世茂與債權人洽重組境外債

【明報專訊】內房股世茂（0813）表示，與重組相關的盡職調查工作仍在進行。集團正與債權人及其顧問緊密合作及定期溝通，討論境外債務潛在可行的重組建議方案；同時正推進境外債務重組工作，持續與各類債權人對話，包括但不限於由公司發行以美元計值的優先票據的持有人、境外銀行貸款人及其各自的顧問。公司表示，此舉目的是穩定局面，紓緩當前流動資金緊張問題，以及尋求實施公平對待債權人並保障各方利益的潛在重組。世茂昨日繼續停牌。

此外，世茂亦公布，作為保護香港九龍大窩坪項目價值工作的一部分，9月初成功與大華銀行就103億元的貸款融資訂立協議，以取替原有項目貸款融資。集團指出，再融資安排旨在促進該項目的持續施工，可能構成債務重組補充增信措施資產包的一部分。

景瑞大發首9月銷售面積跌逾七成

另外，二線內房景瑞控股（1862）及大發地產（6111）9月銷售大跌。景瑞9月合約銷售額約4.07億元（人民幣，下同），合同銷售面積約2.12萬平方米，按年同跌近八成，合同銷售均價每平方米19,240元。今年首9個月，累計合約銷售額為58.01億元，合同銷售面積約35.67萬平方米，按年跌逾七成，合同銷售均價為每平方米16,262元。

大發地產今年前9個月累計合同銷售金額約48.17億元，累計合同銷售面積為29.64萬平方米，按年跌逾八成。