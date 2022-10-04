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匯豐再加定存息 12個月年息2.8厘

【明報專訊】隨着本港進入加息周期，各家大型銀行陸續上調定期存款利率。匯豐再調升存款息，12個月港元定期存款年息達2.8厘，3個月及6個月存款期的年息則分別加至1.9厘及2.5厘，均較上周上調0.2厘，起存額為1萬元或以上，不過以上存款息率只適用於卓越理財或以上等級的客戶，開戶要求為100萬元以上，而且須經網上辦理，以新資金開立定期存款戶口。至於其他客戶的定期存款，則較以上存息全部低0.2厘。

恒生6個月存息3.1厘 冠四大行

在4家大型銀行之中，恒生銀行（0011）的6個月定存年息達3.1厘最高，較上月調高0.6厘，3個月定存息率則加至2.3厘，並須以新資金開立戶口，起存額為1萬元或以上。渣打銀行客戶透過網上新資金開立定存戶口，6個月及12個月定存分別享有2.6厘及2.8厘年息。中銀香港（2388）早前曾推出12個月3.3厘息定存計劃，惟現時暫未更新存款優惠。

中小銀行再推高定存息率，花旗銀行港元3個月定存息率加至3.03厘；6個月為3.17厘；12個月為3.53厘，計劃截至10月8日，並須透過網上銀行或手機開立戶口，但不設最高或最低存款額限制。工銀亞洲亦將388天港元定存息率調高至3.6厘，計劃截至10月底，起存額須為80萬元以上，並僅適用於理財金客戶。

PAOB推7個月定存息3.28厘

虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）亦新推7個月定存息率3.28厘計劃，截至本月底，新舊個人銀行客戶亦可享此定存息優惠，起存額為100元，不設上限。另外，上海商業銀行推出英鎊定存，即日起至今年底，3個月英鎊定存為2.08厘，不過須透過手機應用程式開立全新個人戶口。

港元拆息方面，與樓按相關的1個月拆息則連跌兩日，跌3.39點子（1元等於1萬點子），報2.5822厘；3個月拆息升1.69點子至3.35018厘；12個月期拆息升1.82點子至4.42125厘。