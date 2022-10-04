3英國擬併Vodafone 料成英國電訊龍頭 長和佔股49% 須待監管審批

明報記者 蔡穎霖

消息人士表示，經過一段停滯不前的時期後，3英國及Vodafone最近數周的討論愈演愈烈，雙方目前處於「相對深入（relatively advanced）」的階段，預計將透過成立聯營公司或其他方式合併，最快今年內完成。惟消息人士認為，合併交易仍有待當地監管機構批准，才能夠正式落實。

擬527億估值出售3英國

據報，長和欲以60億英鎊（約527.05億港元）的估值出售3英國業務，惟集團早前已出售當中部分鐵塔資產，故該估值或須更新。有行業分析師預計，一旦3英國及Vodafone完成合併，該業務價值將介乎120億至150億英鎊（約1054.11億至1317.64億港元）。消息傳出後，Vodafone股價昨日升逾3%。長和昨天收報43.3元，跌0.2%。

長和其後發公告，證實集團跟Vodafone洽談合併雙方在英國的業務，更預期透過合併擴大雙方規模，有助加快英國5G網絡推進的步伐，並擴展寬頻連接至農村社區和小型商企。集團認為，合併公司將有力挑戰英國兩家早已整合的營運商，為消費者帶來好處。

事實上，市場於今年初已有傳聞稱Vodafone由去年底已表示有意收購3英國，雙方曾就此接洽，惟沒有達成協議。而兩家公司的合作關係，可追溯至23年前。當時和黃旗下電訊業務Orange，獲德企Mannesmann以現金加股份收購，該公司其後遭Vodafone惡意收購。幾經易手後，和黃最終獲得約5%的Vodafone股份，後來將該批股份悉數出售。

此後，長和系跟Vodafone不時有合併交易（見表），包括2007年出售旗下印度業務及2009年合併雙方的澳洲業務。不過長和系近年改用「在地合併」的策略，包括3奧地利全資收購Tele2奧地利、Hutch Lanka跟Etisalat Group合併斯里蘭卡的流動電訊業務等。