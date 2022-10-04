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破產疑雲始於CEO內部郵件

【明報專訊】據《金融時報》梳理的時序，市場對瑞信面臨破產的恐慌，始於瑞信行政總裁Ulrich Koerner因應公司股價在過去一個月大跌兩成，遂於上周五（30日）發出內部郵件，希望向員工派定心丸。郵件內容呼籲員工毋須着眼於股價短期波動，強調瑞信擁有「強大的資本基礎及流動性」。該郵件又稱，在10月底瑞信公布改革計劃前，可能會有很多失實傳聞，呼籲員工毋須理會。不過這郵件似乎未能安撫員工情緒，反而引起瑞信可能破產的揣測。

《華爾街日報》的「街頭傳聞」專欄編輯Spencer Jakab甚至在Twitter將Koerner的郵件內容，與雷曼爆煲相提並論，指雷曼兄弟在2008年9月中破產前一周，其財務總監曾形容公司的資本狀况仍然強勁。不過被稱為「金融危機CDS之王」的Saba Capital Management創辦人Boaz Weinstein則認為，將瑞信與雷曼爆煲相比是危言聳聽，並指摩根士丹利在2011和2012年的CDS息差比瑞信還要大。

CDS王：與雷曼比較 危言聳聽

Koerner目前計劃整頓投行業務，然而解僱員工前期成本很高，一般自籌資金周轉的銀行很少能贏得投資者信心。瑞信7月概述戰略審查計劃包括承諾「評估證券化產品業務」戰略選擇，當中可能包括吸引第三方資本。但融資時機並不合時，證券化產品的估值降，為急於本月底公布改革措施的Koerner帶來更大壓力。

（綜合報道）

[國際金融]