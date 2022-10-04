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過度收水憂慮紓緩 美股早段反彈 納指飈逾1%

【明報專訊】美國製造業數據疲軟，緩和市場對聯儲局過度收緊貨幣政策的擔憂。美股在9月嚴重超賣後，於10月首個交易日的早段大幅反彈。道指午夜前升逾600點，標普500指數升近2%，而納指升逾1%。道指上月跌8.8%，標普500指數的跌幅更達9.3%，同為2020年3月以來最大單月跌幅。美國國債價格昨晚也有所回升，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.2厘回落至4厘左右。美國10年期國債孳息率也回落至3.6厘。

道指標指9月挫9% 兩年半最大跌幅

美國供應管理協會（ISM）的數據顯示，美國製造業活動放緩至逾兩年低位。美國9月的ISM製造業指數降至50.9，是2020年5月以來最低。9月的新訂單指數更跌至47.1，是新冠疫情爆發初期以來新低，反映市場需求轉弱。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第三季的交付量按年增42%至34.38萬輛創新高，但低於分析師預期的35.8萬輛，股價午夜前跌8%。

ISM製造業指數見兩年低

另外，特斯拉表示，交付量在每季末增加，在季末的物流高峰以合理的成本確保電動車交付變得愈來愈具挑戰。特斯拉將於10月19日公布業績，交付量遜預期預示財報可能也不及預期，特斯拉股價今年以來跌約三分之一。油組與盟友（OPEC+）可能在周三會議將每天產量下降逾百萬桶，國際油價昨晚升逾3%。

英鎊回升 圓匯再跌穿145

英國政府撤回取消45%最高入息稅階的計劃（相關新聞刊A16），英鎊兌美元昨升至1.13。此外，日圓兌美元偏軟，昨曾再次跌穿145，逼近日本政府與日本央行9月22日入市干預的水平。

日本財相鈴木俊一昨重申，若日圓兌美元急速貶值，今後也會根據需要採取果斷措施，暗示可能再度干預匯市。日本央行昨公布的9月企業短期經濟觀測調查（短觀）結果顯示，大型製造企業景氣判斷指數（DI）連續3季惡化。日圓貶值令原材料價格高企等因素，影響了大型製造商的利潤。

（綜合報道）

[國際金融]