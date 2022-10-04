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低價推售 Tesla擬顛覆機械人產業

【明報專訊】美國時間9月30日，在Tesla（美：TSLA）於加州舉行的2022 AI Day活動上，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）一如所料，展示該公司的人形機械人「擎天柱」（Optimus）原型，簡述他心目中的市場化時間表。

最引人注目的是，他預言「擎天柱」售價將會比電動汽車低得多，甚至可降至2萬美元以下，遠遠低於外間估計。一時間，有關「擎天柱」的報道自然成為熱門新聞，大收宣傳之效，不過何時真的能夠大量生產和達到這個價位，仍然有頗多疑問。筆者看過一些網上短片，「擎天柱」原型用略為蹣跚的步伐行了很短的距離，並做出了揮手的動作，馬斯克還在台上播放了「擎天柱」以往搬運紙皮箱、淋花及在工廠車間進行簡單工作的短片，還有其主觀視覺畫面。

與電動車共用部分技術 省成本

據Tesla透露，「擎天柱」的身體共有28個關節，其中手部有11個，所以具有相當的靈活性。此外，「擎天柱」乃通過動作捕捉技術學習人類的動作。以搬運物品為例，Tesla員工會穿上具有動作捕捉功能的衣服或穿戴式設備來輸入動作，讓機械人通過神經網絡訓練，從而在同一地點完成相同的動作，再進化到學會在不同環境中搬運不同的物品。

經過完全自動駕駛系統（FSD）應用驗證後，Tesla在電動車上的電腦視覺已可以直接應用到機械人之上。因此，該公司能夠大幅節省開發時間，只用了一年多，就研製出「擎天柱」現時的原型。「擎天柱」甚至可以和Tesla的電動車共用FSD電腦和晶片等，在規模效應之下，連部分零件成本也可以有效節省。

首批擬3至5年後量產

馬斯克聲言，「擎天柱」產量應該可以達到數百萬部，預料售價將比汽車便宜得多，3至5年後即可量產上市，最終售價將會在2萬美元以下。「擎天柱」的第一批量產產品將會服務於危險、無聊、重複的工作或人類不想做的工作，主要是面向企業端的應用。第二批為大規模使用，讓機械人在現實世界中導航，在沒有明確的指令下做有用的事情。第三批則是讓人們可以在家裏使用的機械人，預計不到10年後推出。筆者認為，無可否認，Tesla只用了一年多，就能夠造出這樣的人形機械人原型，拍出相關短片，其工程能力確實不可小覷。而該公司巧妙運用研製電動車和人形機械人的協同作用，來節省開發時間和投資，以及控制硬件成本，也是相當精明的。

「擎天柱」實際性能有疑點

但筆者奇怪的是，「擎天柱」實際只在台上行了幾步，其他絕大部分示範都是透過短片展示。在「擎天柱」自主步行之前，甚至還有3個男士半推它出場。個人認為，「擎天柱」在台上行那幾步的速度，大致和本田汽車的ASIMO在2000年首次亮相時相若。但ASIMO當年還示範上樓梯。而且，「擎天柱」在短片中的表現，看來要比在台上穩定。若「擎天柱」真的能夠隨時做出短片中那麼穩定的表現，為何不即場示範，而要播放短片？

筆者有理由懷疑，Tesla也可能擔心若「擎天柱」即場示範，不能完全排除「失手」可能性，所以索性播放精心剪輯的短片。其實，馬斯克的腦神經科技公司Neuralink去年4月初也曾發表短片，顯示一頭9歲的雄性獼猴在植入「腦機接口」和經過幾星期訓練後，能夠透過「意念」來精準地玩模擬乒乓球遊戲。他當時還說，很快就可以用人來試驗。但到今年2月就被踢爆，Neuralink的猴子試驗造成大半死傷，其入侵式「腦機接口」方案技術極不成熟，風險高兼且多後遺症。無疑，Tesla同時生產電動車和人形機械人，相信會有一些協同作用，可以節省到小部分成本，主要是在電腦視覺和避障方面。

但也不宜將這效應過分誇大，因為人形機械人的雙腳和雙手的多個關節的核心零部件，以及它步行和上落樓梯時如何平衡，雙手工作時的精密程度等，基本上都和電動汽車無關。

有媒體稱，本田ASIMO價格為250萬美元，而波士頓動力的Atlas則為200萬美元，但兩者都未能商業化落地，前者更已在今年4月退役。因此，2萬美元的售價，短期內做到的可能性相信很低。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]