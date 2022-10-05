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海外機員抵港閉環 業界指礙復飛 紐航：倘不鬆綁 「0+3」下也不會增航班

【明報專訊】政府放寬旅客入境檢疫措施至「0+3」，其後再放寬多項本地（駐港）機組人員限制。不過有受訪外資航空公司表示，港府對非本地（海外）機組人員仍實施較嚴謹限制，特別是他們在港期間須接受閉環管理，令它們在港營運成本大增，以至未有加機，加機編排最快都要明年1月；亦有外資航空認為就算放寬至「0+0」，都需要放寬海外機組人員檢疫要求才有幫助。

明報記者 陳麗歡

加拿大航空香港及南中國總經理林漢基表示，加航一直未有停飛香港，認為香港對前往加拿大的需求一直較為成熟，包括移民和探親。 林稱，實施「0＋3」後，加航計劃明年1月增加至每日1班機飛溫哥華，較9月時的一周4班機有所增加，惟疫情前加航每日兩班。

相對外國 港客運供應落後

林表示，儘管目前放寬部分限制，但相比起其他地區，普遍外資航空公司均認為在港營運較困難，以機隊和人手為前提，航空公司相對會選擇多飛限制較少或零限制的目的地。他說海外機組人員上機前須快測、閉環式進出香港和活動受限，拖慢加機進度。他又認為，在全球航空復蘇之際，復航速度不再是與之前比較，而是與全球世界各地比較，無疑香港放寬後，其作為國際航空樞紐地位的競爭力有所提升，但航空客運供應依然不足。他強調任何政策調整後，航空公司恢復運力最少需要6個月準備。

政策調整 航企需半年恢復運力

紐西蘭航空香港及澳門總經理于楊表示，紐航沒有因「0+3」而額外考慮加機飛香港，強調在港營運航班較困難，主要因一連串海外機組人員檢疫限制；至於放寬至「0+0」，海外機組人員政策調整亦必須跟上，會持續關注香港市場變動。目前紐航在港約一周3班機飛新西蘭，疫情前則是每日一班。

卡塔爾航空則表示，正積極研究香港最新法例及規管，計劃明年1月起增至每周11班機，較目前的每日1班有所增加，公司亦有考慮擴充機隊，以增加往返香港的航班，並分階段增加航班至每星期14班。

航運交通界立法會議員易志明認為，港府要求本地機組人員在外站逗留時亦須遵守香港特定的條件，如除飲食外必須戴口罩、不准參與大型聚會或到酒吧等，但無法要求非本地（海外）機組人員遵守有關條件。易志明又認為，若入境放寬至「0+0」，屆時所有的機組人員如同遊客身分，亦必須放寬。

運輸局：正檢視機員檢疫安排

本報就海外機組人員閉環管理的需要向運輸及物流局查詢，該局回覆稱，因應一般抵港旅客的最新入境檢疫措施，政府正檢視機組人員的檢疫安排，如檢疫要求有所調整，政府會按既定機制通知航空業界持份者。