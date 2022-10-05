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Club Med：運力恢復進度 影響港人外遊

標籤：Club Med

【明報專訊】在全球有逾70多座度假村的Club Med，適逢全球旅遊疫後反彈之際，其在「港人鄉下」日本，位於北海道的新度假村Kiroro即將開幕，當中行館Kiroro Peak率先於12月開放，本館Kiroro Grand將於明年投入服務，屆時合共提供400個客房。Club Med香港及台灣總經理Stuart de Bourgogne表示，已有港人預訂前往Kiroro Peak，又透露放寬「0+3」後官網訪客水平超過疫情前水平，主要查詢聖誕及農曆新年假的預訂，稱未來幾個月航空界客運力水平是港人飛出香港的關鍵。

Stuart de Bourgogne表示， 港人有近3年未有外遊，被抑壓的需求量即將爆發，「0+3」後官網瀏覽量較疫情前2019年同期增約15%至20％，與疫情近幾年同期比較，增加三成，顯示港人外遊需求相當大，目前公司正集中如何將有關流量轉為預訂。他又透露，政策未放寬前已有港人預訂度假村，以目的地而言，前往布吉度假村的需求較為穩定，因為現時本港有直航機前往當地。他相信航空客運恢復力直接影響港人外遊，目前機票價格高企，港人亦較為敏感。

日圓貶值 料港人首選日本

Stuart相信日本是港人首選的旅行目的地，現時港元兌日圓較有優勢，加上滑雪旺季即將到來，以過往數據來看，同樣位於北海道的Tomamu及Sahoro度假村深受香港家庭和情侶歡迎。Stuart又說，新增的Kiroro度假村可享有更長的滑雪季，「由11月滑到4月都無問題」，更是首個設有溫泉的日本北海道度假村。

談及疫後旅遊模式改變，Stuart認為自疫情後港人旅遊更注重安全和衛生問題，喜歡遠離人多的地方，且旅程需「物有所值」。