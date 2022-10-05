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英通訊局指Vodafone 3英國須合併

【明報專訊】長和（0001）及英國電訊商Vodafone確認，擬尋求合併雙方在英國的電訊業務，Vodafone的新聞稿引述英國電訊監管機構英國通訊管理局（Ofcom）表示，Vodafone及長和旗下3英國各自缺乏適當規模以賺取資本，因此Vodafone認為有需要合併業務，取得所需規模，加快在英國推進5G發展。

引述政府：合併才夠資本發展5G

Vodafone的新聞稿指出，英國政府確認5G技術經濟及社會轉型的重要建設，可令英國在朝向數碼世界發展時更具競爭力，但是在發展5G時，有需要確保有足夠競爭，否則英國將失落5G的領導地位。據Ofcom稱，Vodafone及3英國各自皆缺乏適當規模去賺取資本。因此Vodafone相信與3英國的業務合併，會取得所需業務規模，加快在英國的5G發展，並且進一步擴充及提升鄉郊及小企的5G應用及連接。雙方合併後，可以提供具競爭力的價錢、高品質服務及全國的5G網絡覆蓋，令英國消費者獲益。

提供具競爭力價錢服務 英消費者獲益

翻查資料顯示，現時Vodafone在英國全國約有1800萬名顧客，長和3英國約有超過1300萬名客戶，兩者均面對英國電訊旗下EE、維珍的競爭。彭博引述New Street Research分析員表示，Vodafone及3英國的當地業務估值分別約98億歐元及44億歐元，並料雙方合併後，可產生約20億英鎊的協同效應，料交易需時超過一年完成，但比2016年3英國收購同業O2而言，今次交易成功機會較高，部分原因或與Ofcom認為兩家公司的收益，比兩者的資金成本為低有關。另Oddo BHF SCA則預期，兩家公司合併後的企業價值可達145億英鎊。