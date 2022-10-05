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INDEX GAME伙陳奐仁推NFT音樂遊戲

標籤：經濟

【明報專訊】Web 3.0領域經過近兩年時間發酵，NFT（非同質化代幣）炒風不再，業界重心逐漸轉移至用家體驗及社群發展。港產元宇宙遊戲工作室INDEX GAME伙拍藝人陳奐仁，於The Sandbox Alpha Season 3推出「Hanjin Music Palooza」，透過音樂為主題的遊戲任務，為玩家帶來屬於本港文化藝術的體驗。

推動Web 3.0 冀成藝術家新出路

陳奐仁稱，希望透過自身推出的項目，向其他藝人介紹進入元宇宙的方式。他相信Web 3.0的技術避免層層抽佣，為音樂人、藝術家帶來新出路。至於未來會否成為最大的收入來源，陳奐仁稱難以評估。據他形容，現時NFT有如「由馬車到汽車」的情况，無人知道未來是否會成功，惟自己作為「先行部隊」，希望從Web 3.0這片藍海，為邊緣化的創作人尋覓新機會，促進創作者經濟發展。

經過一段爆炸式增長，虛擬資產市場持續動盪。INDEX GAME聯合創辦人王碧琪表示，由於元宇宙屬於長期發展，認為近期市况對公司影響不大。她續稱，NFT在炒賣、遊戲以外，現時也有見不同的用途，市場仍然持續摸索NFT的用法及發展，相信在未來5年可見明顯普及。

INDEX GAME擬今年進駐馬來西亞

今年8月，INDEX GAME獲The Sandbox注資170萬美元（約1326萬港元），用於開拓虛擬領域中互相連結的可能，以及為The Sandbox旗下IP構建各種應用及發展。至2023年，INDEX GAME最多可獲The Sandbox投資600萬美元（約4680萬港元）。另王碧琪表示，公司放眼東南亞市場，計劃於今年內進駐馬來西亞。