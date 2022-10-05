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美股隔晚大彈 環球股市跟升 分析：儲局加息立場未軟 升勢難持久

標籤：經濟

【明報專訊】周一美國公布的ISM製造業指數差過市場預期，顯示商品需求降溫，市場對明年底美息降至低於4厘的預期上升，美股周一自上周五的今年新低反彈，標指升2.59%，收報3678點，見兩個月以來最大單日升幅，納指升2.27%，報10,185點，帶動環球股市昨日跟隨向好。標指自9月中累跌12%後稍為回穩，不過分析指聯儲局強硬加息取態未變，市場亦未完全反映公司的第四季業績展望或將轉壞的預期，認為美股反彈難以維持，標指3850點將遇阻力。

明報記者 歐陽偉昉

標指昨開市續向好，高開1.31%報3726點，納指高開2.21%，報11,054點。標指11個行業指數周一全數上升，外電引述油組成員國消息稱，或在今日會議決定每日減產100萬桶，高市場預期一倍，帶動布蘭特期油昨開市升穿每桶90美元，標指能源股指數昨日開市升1.6%。

油組減產或超預期 布油重上90美元

周一瑞信（美：CS）股價曾因信貸違約掉期（CDS）價格急升而在早段受壓，惟獲得大行力撐，花旗報告認為該行情况與2008年金融海嘯不相似，雖然利息上升增加融資成本，但沒有流動性問題。瑞信周一反彈2.3%後，昨早段再升8.5%。美股暫時中止9月議息後的頹勢，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指出，第三季下跌令不少基金錄得損失，因此在第四季開始時在低位入市短炒，加上英國撤回富人減稅、日本央行早前入市穩定日圓，市場認為多國政府開始有意穩定市場，亦令沽盤平倉。不過他認為，目前業績轉差的基本因素沒有改變，聯儲局亦沒有改變以控制通脹為優先的緊縮取態，今次美股反彈時間和幅度會較上輪6月反彈為小，或在兩周完結。

分析料港股難跟足美股反彈

費城半導體指數周一升3.76%，帶動半導體佔比較重的台股指數上升2.08%，韓國綜指亦升2.5%。美股利好氣氛亦帶動環球股指向好，日經指數昨升2.96%，截至晚上9時半，英國富時指數升2.11%，歐洲Stoxx 50指數升3.16%。

俗稱「黑期」的香港HS 50指數期貨報17,433點，較恒指周一收市高354點或2.07%，科指黑期報3561點，較科指周一高3.91%。ADR港股比例指數報17,427，較恒指周一高2%。馮宏遠認為，港股復市亦有望向好，但及後反彈會料少於美股，除了內地和美國續有經濟數據公布，月中亦有中共二十大會議，預期市場會維持觀望趨勢。