葉仕偉博士：數碼港元eHKD——零售型CBDC

金管局在2021年6月公布「金融科技 2025」策略以推動香港金融科技發展。策略的其中一個方向，是加強金管局就CBDC的研究工作，為香港將來可能發行CBDC作好準備。金管局除了一直與其他中央銀行研究將批發層面CBDC應用於跨境支付，亦展開研究探討在香港發行零售層面CBDC（即「數碼港元（eHKD）」）的可行性。

回顧到2020年，當時只有35個國家計劃轉向中央銀行數碼貨幣。隨着政府和人民開始接受新的交易模式，到2022年3月，近87個國家/地區已正在考慮發行數碼貨幣。其中，約有9個國家已經推出了其中央管理的數碼貨幣。隨着這些數碼貨幣獲得巨大需求，了解什麼是CBDC及其運作方，引起了銀行、金融、 科技界的莫大關注。

什麼是央行數碼貨幣CBDC？簡單來說，中央銀行數碼貨幣或CBDC是一種由中央銀行支持和發行的虛擬貨幣。 許多政府正在轉向這種貨幣，以促進金融包容性和簡化財政政策的實施。這些中央數碼貨幣根據用途分為兩種：

1. 批發型CBDC：可以在中央銀行和私人銀行之間交換和交易，有助簡化這些機構之間的支付，實現更快的跨境交易，並降低流動性風險。

2. 零售型CBDC：普通公民將使用的數碼貨幣，例如支付日常購物等，是普通人日常交易的數碼貨幣，消除了中介風險（例如「數碼港元」或e-HKD）。

eHKD為經濟民生帶來機遇，作為一個政府的法定貨幣的數碼版本，CBDC不受加密貨幣過度波動的影響，但仍保留了它們的大部分優勢（例如，即時交易和低費用），並為政府提供了有效的控制權。最重要的是，CBDC將顯著影響金融體系及其結構。CBDC不一定需要中介機構（例如私人金融機構）的參與，因為它們可以通過與中央銀行相連的金融帳戶直接發行給公民。

然而，這種實現相當低效且資源繁重。借助大多數政府正在探索的混合結構，CBDC代表了對中央銀行的直接債權，為公民提供安全的公共資金，而不是有風險的商業銀行存款。與此同時，私人金融機構處理支付網絡的技術方面，這推動了創新。在中央銀行的擔保下，CBDC缺乏現有經濟體系的信用和流動性風險，各政府可以利用這些風險來實現更好的金融穩定性。

此外，政府可以利用區塊鏈的可追溯實時執行貨幣政策並更有效地應對金融犯罪。概括而言，發行CBDC好處包括：

1. 代替傳統紙幣，加強貨幣流通

2. 更有效打擊金融犯罪

3. 促進金融包容性和穩定性

CBDC可以為金融服務帶來更多可能的好處。這些將在很大程度上取決於實際實施、保護和調整這項技術以滿足政府及其地區的需求。金管局表示兩輪市場諮詢的結果顯示「數碼港元（eHKD）」項目獲得廣泛支持，同意回應者指出，需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。作為香港的中央銀行機構，金管局回應會竭力為發展央行數碼貨幣作好準備，亦會提供合適的土壤使創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。

亞洲金融科技師學會財富科技委員會主席兼投資委員會召集人

[葉仕偉博士 金科育律]