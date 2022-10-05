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龍彩霞：駿隆：股債雙殺 中港股低迷 通海：MPF轉移貨幣基金 分散風險

【明報專訊】今年以來強積金回報「見紅」，根據MPF Ratings估算，今年首9個月強積金累計帳面虧損約2465億元，相等於每名強積金成員平均累計帳面虧損約53,800元。在市况風高浪急的時刻，僱員都沒有心情打理強積金。Gain Miles駿隆執行董事王玉麟預料今年股債雙殺，中港股市估值偏低，而中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀則認為，在市况不明朗下，可以將強積金轉移至貨幣基金，減低股債下跌風險。此外，打工仔須了解各受託人基金的往績，因為同一資產類別的表現也可以有分別，僱員可利用「半自由行」選擇心儀的受託人。

今年打工仔難免對強積金表現感到失望，張佩儀表示，25至40歲的年輕投資者相對可承受較高的風險，建議將較大比例投放在較高風險、較高回報的資產；40至55歲中年投資者快步入退休階段，則不宜過於冒險，須適量將資金投放於債券。隨着臨近退休的時候，投資風險比例也應逐年減少，強積金可選擇預設投資策略（DIS），即按照個別成員的年紀而調整投資於較高及較低風險資產的比例，能夠平衡風險與回報的長期影響。至於55至64歲的投資者，投資更要轉趨保守，以穩健、安全及保值為目標。

張佩儀：避免投資單一貨幣

張建議除了投資外，投資者宜每隔3個月全面檢視強積金配置，投資者應避免購買單一貨幣，購買多種貨幣可分散投資風險，例如永明強積金人民幣及港元基金。

王玉麟表示，投資市場短期波幅較大，若頻繁轉換基金或會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。他預期市場升跌受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭及中國疫情發展等因素影響。在美國加息周期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報未必理想。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉投股市作長線退休投資。

王玉麟：波幅大 頻轉換易虧損

香港專業獨立強積金研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金成員必須保持長線投資及分散投資。每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，收費低之餘，也是現成的分散投資基金選項之一。

晨星「五星級」大中華基金可留意

現時不少評級機構都提供強積金表現及評級比較，例如晨星亞洲給予大中華股票基金獲得五星級評級有11隻，其10年平均每年回報最高可接近6%（見表）。雖然今年強積金見紅，但若比較之下，例如「海通MPF退休金—海通香港特區基金—T」今年跌21.89%，但已較恒指年初至今跌幅27%為低。僱員應多利用強積金「半自由行」，選擇以往多跑贏大市的基金或受託人。

明報記者 龍彩霞

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