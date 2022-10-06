大灣區GBA專題：大灣區大學生創意節 首設港賽區

以「香港非物質文化遺產」為主題

灣創節是粵港澳市場營銷、藝術設計、新聞傳播、廣告公關、新媒體等專業學生的交流平台，並帶動三地在文化、創意等產業領域交流合作。本屆賽事主題為「幻想平行宇宙」，共有4個賽事命題，包括 「不出眾，怎服眾」、「放開手腳儘管玩」、「鄉村振興」以及香港分賽區的「香港非物質文化遺產」。

粵港澳灣創節首席代表蔡展鵬表示，今年灣創節全面升級，線下活動覆蓋大灣區全部9+2城市，還將走出國門，拓展到東盟及歐亞多國，攜手共建「一帶一路」文創生態圈。他表示，本屆特別開啟香港賽區，致力推廣香港公眾對非物質文化遺產的認知。

去年賽事收穫全球近1800份作品，近200所大專院校參與，覆蓋全球5個國家、全國26個省區。本屆初賽由9月29日至11月30日，之後將進行決賽。包括港澳台在內的全國在校大學生，不限專科、職校、本科或碩博士均可報名，作品分為四大類型：設計類（平面、包裝、產品設計、插畫）、影像類（短片、微電影）、策劃類及文案類；當中文案類作者只限1人，其他3類作者不超過3人。賽事全部通過將於10月15日上線的大會官網（www.gbaccf.com）進行，須參照其中提供的品牌素材，並填妥報名資料。

明報記者

[活在灣區]