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恒指高收逾千點 表現冠亞太區 科指升7.5% 分析：港股成交少難斷言見底

標籤：經濟

【明報專訊】外圍股市在港股重陽節假期停市期間急升，恒指昨日復市後高開730點，企穩10天線（17,704點）後，逐步擴大升幅，午後進一步收復萬八點，收報18,087點，全日上升1008點或5.9%，創半年以來最大單日升幅，主板成交增至1054億元。雖然恒指自周一的11年低位急彈千點，不過，有分析指出，外圍升市理由較為牽強，而且升市下成交偏少，若交投持續未能配合，認為未能斷言港股已見階段性底部。

明報記者 歐陽偉昉

標指周初兩日累升5.71%，帶動環球股市氣氛改善，不過已有回吐，昨日低開0.98%，報3753點，恒指夜期晚上跌幅擴大至0.38%，報18,014點，低水74點，納斯達克中國金龍指數則在低開後企穩，微升0.8%。昨日亞太區股指續升，惟升幅較周二收窄，受惠半導體股繼續向好，台灣加權指數升1.7%，日本、新加坡股指升幅則不足1%。

阿里京東合共推升恒指335點

國指收報6224點，升6.3%。科指升7.5%，收報3685點，創4月底以來最大升幅，多隻港美兩地上市科技股追回兩日升幅，阿里巴巴（9988）上升8.4%，貢獻恒指105點的升幅，京東（9618）亦升10.1%。其他科技股亦表現理想，美團（3690）和騰訊（0700）分別升8.2%和5.8%，與阿里巴巴和京東合共推升恒指335點。

比亞迪（1211）9月汽車銷量好過市場預期，獲瑞信唱好料第三季純利將按年升3倍，維持「跑贏大市」評級並給予400元目標價，昨日上升9.3%，跑贏一眾車股；停牌年半的華晨中國（1114）昨日復牌，一度下跌71.2%低見2.1元，收市跌63%，報2.7元。市場氣氛改善，帶動昨日港股上升遍及多個行業，重磅金融股匯控（0005）和友邦保險（1299）分別上升5.7%和7.4%，中國平安（2318）亦升9.6%。

分析：沽空比率21% 投資者非全看好後市

美國製造業指數轉弱，職位空缺見去年6月新低，市場借此降低及後加息預期，帶動美股在周初自今年低位反彈，不過，第一上海首席策略師葉尚志認為理由較牽強，股市似乎是超跌後借勢反彈。雖然恒指昨日急升千點，不過，他指出，昨日成交只有約千億，不及今年平均的1240億元，反映投資者還未願意入市，相對今年3月中恒指自低位展開4000點的升浪，當時見底的兩日成交是有逾6000億元。

葉尚志又稱，昨日大市沽空比率維持21%，反映投資者不全然看好後市。他認為，後市可觀察成交額，若持續低企，港股應未見階段性的低位。