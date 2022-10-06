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何家或失葡國賭牌 稱對手出價更高

標籤：經濟

【明報專訊】何家的賭業旗艦澳門博彩（0880）正參與競投澳門賭牌，位於葡萄牙的賭牌，或有機會失落。

彭博報道，現時由何超瓊領軍的葡國賭業旗艦Estoril Sol，因應當地於8月份重新公開競投賭牌，但中途遇到新競投者，據稱新競投者出手高於Estoril Sol，後者或有機會失落當地長達91年的經營權。

Estoril Sol現時由何家打理的澳門旅遊娛樂公司（下稱澳娛集團）持股57.79%，並且在里斯本、著名旅遊景點辛特拉附近，以及海濱城市波瓦-迪瓦爾津經營3間賭場，當中以辛特拉附近的愛都娛樂場最聞名。後者更曾供拍攝著名占士邦電影《新鐵金剛智破皇家賭場》的靈感來源地，該賭場亦為全歐洲最大賭場。該賭場自1987年，主要權益歸已故賭王何鴻燊旗下，並經營至今。現時Estoril Sol由何鴻燊的女兒，即信德集團（0242）行政主席兼董事總經理何超瓊出任主席。該公司更在葡國12間賭場中，獨佔3張牌照。

原佔3牌照 2張年底到期需重新競投

Estoril Sol所取得的其中兩張賭牌，包括里斯本及愛都賭場，將於今年底到期。葡國政府據此，在今年8月份進行國際競投，競投為期30日，競投人需在歐洲設有辦事處，新續牌年期為15年。

至今為止，除了Esotril Sol參與入標，亦有另一未有透露身分者參與競投。Estoril Sol表示，整體而言，競爭對手出價較他們的附屬為高，目前當局正評估情况。據稱新競投者為國際財團。截至2021年底，Estoril Sol的收入達1.33億歐元。

現時何家經澳娛集團打理的賭場，最大的旗艦為澳門博彩，但仍在重新競投新賭牌之中，尚未有結果。除此之外，他們在葡國透過經營賭場多年，加上愛都賭場聞名全歐，因此引起各界注意。至於位處越南及朝鮮的賭場業務較小，未有引起外界注意。