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申酉控股改名維港育馬 爭取目標回報率20%

標籤：經濟

【明報專訊】申酉控股（8377）近年參與澳洲馬匹服務業務，執行董事梁景裕表示，集團將會易名維港育馬，並有意將現有的馬匹組合，由現時估值4500萬元左右，進一步壯大及提高，並擬引進更多優質種馬、小母馬及母馬。他們爭取目標回報率為20%。該集團與股東馮永祥的育馬及農場生意分開經營。

與股東馮永祥育馬業務

分開經營

新鴻基公司（0086）前主席、前禹銘（0666）主席馮永祥現時在申酉持股9.9%，梁景裕表示，馮永祥在申酉純為被動投資，不會參與業務發展。相比馮永祥在澳洲飼養高價值周歲馬、經營農場，及在昆士蘭養有10多隻公馬的生意，會與集團較注重輕資產經營有別。

集團會以澳洲為焦點市場，但是他看好香港賽馬會參與從化馬場發展，料對賽馬馬隻需求持續增加。

現時申酉在澳洲共有80隻馬的投資組合，一般母子馬會全資持有，至於供配種用的種馬則以股份形式持有。收入模式主要包括配種服務費、轉售及賽事獎金。以每年9至12月配種旺季計，每隻種馬可做100至150次配種，個別名馬每次最高配種收費25萬澳元，收費視乎種馬及後嗣賽事結果等因素而浮動。至於賽事獎金，在澳洲市場而言一般每年約有逾10％升水，澳洲提供平均100萬澳元獎金價值的賽事數目，多達72場，亦遠比香港的15場為多。另一執行董事馬博文稱，由於集團持有種馬股份，因此可按年享用一次或兩次，甚至在提供折扣下，享用配種服務。