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恒生保險斥112億 伙同系參與私募股本投資

標籤：經濟

【明報專訊】恒生銀行（0011）旗下保險公司擬改變參與私募股本投資模式，由過往直接投資，轉為經有限合伙形式進行。恒生公布，與母公司匯控（0005）旗下兩間公司HGGP及HMGL訂立《有限責任合伙協議》，以投資者身分注資14.4億美元（約112.32億港元），料可減省行政程序、改善營運效益。

今年最多7.22億美元信貸投資

恒生保險將與普通合伙人HGGP，設有限合伙機構「H9 LP」作私募股本投資，並由HMGL管理。今年將最多7.22億美元信貸投資、最多6.35億美元私募股本投資，以及最多8300萬美元基礎建設股本投資。

H9 LP從投資所得的淨收入和資本所得，將先支付開支或相關的撥備，以及HMGL所釐定的應付款額，以便H9 LP可應付本身責任和開支，然後再分派予恒生保險。H9 LP會向HMGL支付管理費，首3年每年按照出資額支付0.26%至0.65%以下管理費，其後按管理的基金價值支付，並會支付介乎投資所得款10%至15%作表現費。

恒生表示，比較過往以本身名義直接進行私募股本投資的模式，現時傾向通過合伙來進行私募股本投資的模式。恒生保險認為通過合伙進行私募股本投資，有助整合匯報責任，簡化其他行政程序，有助改善管治和營運效益。恒生昨日收市報122.2元，升3.7%，成交額2.5億元。