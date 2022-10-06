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馬斯克：着眼超級軟件「X」 重啟收購Twitter 分析：因預計會敗訴

【明報專訊】原本有意退出收購Twitter（美：TWTR）的全球首富馬斯克，突然同意按原訂協議的每股54.2美元收購價，重啟對Twitter價值440億美元（約3432億港元）的收購交易，避免與Twitter對簿公堂。此消息傳出後，Twitter股價周二升22%，漲至52美元，接近其收購價水平，昨早段股價跌2%。馬斯克旗下電動車製造商Tesla（美：TSLA）的股價早段跌4%。在決定恢復收購後，馬斯克發帖稱，收購Twitter可加快創造功能「包羅萬有」的超級軟件「X」，使打造軟件「X」的目標提早3至5年實現。

市場猜測，馬斯克所指的「X」軟件，可能是要讓Twitter揉合TikTok的趣味，以及微信的超級功能，透過小程序提供多元化服務，包括即時通訊、新聞資訊，以至網購、外賣訂購及召車等。馬斯克曾多次談論微信功能強大。他在6月與Twitter員工對話時稱，如果Twitter要實現用戶達10億的目標（相當於其次季末的每日活躍用戶的4倍），就要變得更像微信和TikTok。他說，中國的日常生活基本上都採用微信，若Twitter可向這方向發展，將取得巨大成功。

同意按原訂每股54.2美元收購

微信的小程序經濟價值約2400億美元，去年用戶增長12.5%至4.5億。馬斯克又形容TikTok的算法不會沉悶，若以同樣方式調整Twitter，會使其變得有趣。馬斯克對軟件「X」的構想，源於他在1999年聯合創辦的網上銀行X.com。該公司隨後與一個支付系統合併，成為PayPal，並於2002年由eBay以15億美元收購。馬斯克在8月向Tesla股東表示，倘若回到過去，X.com或X公司可以有更宏大的願景，顯然一切可從頭開始。他當時表示，想到了一些方法，把Twitter顯著改良。

當網民周二在Twitter詢問馬斯克為何不由零開始創造新軟件，馬斯克重申8月時的答案，指收購Twitter可讓打造軟件X的目標提前3至5年實現，但他不排除自己可能估計錯誤。市場人士亦指出，目前全球監管機構加強打擊科技企業的壟斷行為，發展超級軟件可能面臨很大掣肘。

案件原定本月17日開審

對交易態度反覆的馬斯克，在4月與Twitter達成交易協議後不久就改變主意，多次以Twitter存在大量機械人帳號為由威脅終止交易。Twitter遂於7月入稟法院，爭取強制馬斯克完成交易。此案原定10月17日在特拉華州的法院開審。分析認為，馬斯克在開庭前態度逆轉，是因為意識到形勢不利。

彭博引述知情人士稱，馬斯克的法律團隊感到此案進展不順，法官在預審階段已傾向支持Twitter的訴求，即使有Twitter前僱員告密，聲稱該公司沒有及時處理安全及機器人帳戶問題，馬斯克團隊仍憂慮未能提出足夠證據推翻交易協議。

馬斯克團隊周一向Twitter致函，提出重啟交易。Twitter證實已收到通知，並將按議定的價格進行交易。如融資方案不變，馬斯克將通過出售Tesla股份，以及大型投資者的股權融資來為收購提供大部分資金，而摩根士丹利為首的銀團仍將提供125億美元的債務融資。由於債券收益率處於高位，令銀行銷售債務面臨困難，若試圖將其拋售給投資者，銀行方面僅在無擔保債券部分就可能損失數億美元。

（綜合報道）

[國際金融]