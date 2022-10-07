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梁安琪悉售澳博持牌公司一成股權 何超鳳接手 分析：或為投牌部署

【明報專訊】澳門賭牌競投仍未揭盅，當中澳博（0880）則乘勢調整家族成員在企業定位。據聯交所資料顯示，澳博旗下用於持有賭牌的澳娛綜合股權出現變動，已持股逾10年的賭王「四太」梁安琪，於10月2日以象徵式代價1元澳門元，將手上澳娛綜合10%股權轉讓予集團主席何超鳳。同時何超鳳將出任澳娛綜合常務董事，梁安琪及其子何猷亨則退出董事會，新增霍震霆兒子霍啟山入局（見表），意味澳博持牌代表位置，將由梁安琪轉成何超鳳。

明報記者 陳偉燊

本報昨晚曾嘗試致電蘇樹輝及梁安琪等人，均未能夠成功聯絡。一般理解，是次澳娛綜合的股權及董事會變動，與部署投牌不無關係。澳博股價昨日跌0.3%，收報3.03元。

霍啟山入局 霍家2席變3席

澳娛綜合上月28日曾公布，委任主席何超鳳兼任常務董事，而根據最新資料，梁安琪剛於周日將手上的澳娛綜合30萬股B股、即10%持股，轉讓予何超鳳；另根據最新商業登記資料，梁安琪及何猷亨已退出澳娛綜合董事會，新增霍啟山成為董事，連同霍震霆及霍震寰，霍英東家族成員在董事會席位由2席增至3席，至於「二房」何超鳳及何超蕸、賭王「三太」陳婉珍，亦繼續保留執行董事職位。

澳博持牌代表變何超鳳

今次變動後，澳娛綜合董事會架構成為何、霍兩家各佔3席，餘下兩席則由老臣子兼高級管理層蘇樹輝及岑康權繼續出任。事實上，目前擔任澳博副主席兼行政總裁的蘇樹輝，早在9月初時提到澳娛綜合常務董事位置「可變亦可不變」，交由大股東決定，似已暗示澳博持牌代表可能換人。

另一方面，根據澳娛綜合此前發出的新聞稿，是次委任何超鳳為常務董事，已獲澳門特首認可，並授予她管理權及擴大權力範圍，負責監督公司日常運作及制定政策，甚至與政府之間的聯繫及往來。

若依新的賭牌投牌規定，除持牌公司常務董事須繼續由澳門永久居民出任，持股比例亦要由現時的10%，提高至15%，股本金則提高至50億澳門元，意味稍後仍需繼續重整公司架構。

梁安琪12年前

接賭王常務董事職

根據澳娛綜合此前的財務文件披露，該公司原由創辦人、已故「賭王」何鴻燊持有，並出任常務董事兼董事總經理，直至2010年他因身體抱恙將股權交由梁安琪接手，梁安琪並開始出任常務董事職務，至今長達12年。至於何猷亨則於2019年3月下旬加入澳娛綜合董事會，歷時兩年半左右再宣告退出。