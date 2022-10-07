恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少

【明報專訊】港股周三（5日）勁彈超過1000點，重上18,000關口，惟昨天升勢無以為繼。恒指昨天高開12點後，一度轉跌129點，全日跌幅收窄至75點或0.4%，收市報18,012點，險守18,000點水平。「十一」國慶長假期，北水休市至10月7日（今天）。缺乏北水撐市之下，昨天主板成交額只有624.96億元，較上日減少40.7%，為今年以來最少（不計半日市）。科指全日收跌24點或0.7%，收市報3660點；國指跌39點或0.6%，收報6185點。恒指夜期截至昨晚11時報17,931點，低水81點。