上月強積金人均蝕1.8萬 兩年獲利「清零」

總資產跌破1萬億 兩年新低

積金評級指出，強積金成員平均帳戶結餘預計在第三季虧損2.32萬元，年初至今虧損5.65萬元。第三季及年初至今9個月強積金帳面投資虧損估算虧損分別為1062億元及2589億元。在各類表現中，表現最差的仍為中港股票基金，9月跌13.47%，年初至今跌28.67%，其次為亞洲股票基金，9月跌11.2%，年初至今跌26.2%。表現最好的為貨幣市場中的強積金保守基金，惟亦無錄得回報，其次亦為貨幣市場中的非強積金保守基金，錄得較少跌幅，9月跌1.81%，年初至今跌5.6%。

中港股票基金上月表現最差

叢川普稱，金融市場的升跌主導投資收益及虧損是強積金體系無法控制。積金局回應，強積金屬長線儲蓄投資，計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動。