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上月強積金人均蝕1.8萬 兩年獲利「清零」

【明報專訊】股市頹勢未改，強積金今年繼續深陷虧損泥沼。積金評級公布，9月強積金帳面投資虧損估算為821億元，457萬名強積金成員平均每人虧損1.8萬元，高出早前公布虧損1.52萬的預估數字。計入強積金供款後，9月底成員平均帳戶結餘預計為21.1萬元，按月減少1.71萬元，跌逾7%，較去年底則減少4.67萬元，跌逾18%，意味強積金兩年以來累積獲利已告「清零」。積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，由於地緣政治及全球經濟增長受壓，令強積金總資產跌至兩年新低，強積金總資產自2020年7月後，首次跌破1萬億元的關口，至9650億元。

總資產跌破1萬億 兩年新低

積金評級指出，強積金成員平均帳戶結餘預計在第三季虧損2.32萬元，年初至今虧損5.65萬元。第三季及年初至今9個月強積金帳面投資虧損估算虧損分別為1062億元及2589億元。在各類表現中，表現最差的仍為中港股票基金，9月跌13.47%，年初至今跌28.67%，其次為亞洲股票基金，9月跌11.2%，年初至今跌26.2%。表現最好的為貨幣市場中的強積金保守基金，惟亦無錄得回報，其次亦為貨幣市場中的非強積金保守基金，錄得較少跌幅，9月跌1.81%，年初至今跌5.6%。

中港股票基金上月表現最差

叢川普稱，金融市場的升跌主導投資收益及虧損是強積金體系無法控制。積金局回應，強積金屬長線儲蓄投資，計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動。