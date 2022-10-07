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領展內地商場租務放緩 券商仍看好

【明報專訊】領展（0823）在中期業績前與分析員會面。瑞銀指出，領展在港零售物業近全部租出，租戶銷售在今財年首季錄得5.8%增長，反之內地受疫情封控影響，商場出租率跌至89.2%，租戶銷售只回復至疫情前七、八成水平。美銀則表示，領展給予內地租戶資助，相當於當地租金5%至10%。並預期加息環境下，將領展2023至2025年的股息派發預計水平調低1%。

瑞銀表示，領展在今財年首季租戶銷售表現，優於本港整體零售銷售增長1%，加上集團租金回復增長，其在港零售出租成本由上年度的13.1%，進一步改善至今年度首季的12.9%。領展在內地零售業務仍充滿挑戰，該行引述集團管理層透露，將為內地零售租戶提供租金減免計劃，惟減免多少仍未有最終定案。

瑞銀續引述領展管理層表示，領展仍與資本伙伴合作競投新加坡NTUC項目，涉40億新加坡元（約220.5億港元）的當地商場物業組合，稱若中標，其對當地營運能力仍充滿信心；集團又表示，繼日前中標首幅安達臣道商業地後，有意競投另一幅安達臣道商業項目。集團稱有意為新收購或現有項目引入合作伙伴。

瑞銀引述管理層：

擬競投另一幅安達臣道商業地

美銀重申「買入」評級，表示領展在港零售商場業務正在復蘇；外匯變動及利率等因素將成為集團下年度的較大阻力，惟本港業務強勁增長可予以抵銷。該行預計，領展今年上半年度每單位可分配收入將按年增長6%，惟由於利息支出增加，下半年將按年跌4%。同時雖然集團有61%屬定息借貸，但利率每升1%，將要多付1.25億元額外利息支出，料明年匯率因素帶來的影響較顯著。

美銀：港業務增長抵外匯變動影響

海通國際稱，領展過去3個年度都派發每單位14仙酌情股息，惟預計今年度將不再派發。該行又指，領展甲級寫字樓組合的合資項目、澳洲三個零售物業將在今年度第二季有收入貢獻；並預計今年有新收購，令其資產負債率升至25%。該行將領展的標價由86.5元，下調11.79%至76.3元，維持「跑贏大市」評級。