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叮噹健康穩價期內斥6000萬「托價」

【明報專訊】半新股叮噹健康（9886）公布，集團上市穩定價格期於昨日結束，期間穩定價格操作人中金採取穩定價格行動，購入合共503.05萬股股份，以每股買入價最低11.98元計，涉資6026.54萬元。近期上市新股股價受壓，叮噹健康昨日收報11.9元，跌0.7%，上市近一月至今較招股價12元微跌0.8%。

期間無行使超額配股權

集團表示，於穩定價格期並無行使超額配股權，超額配股權正式宣告失效；因此，概無根據超額配股權發行或將予發行的任何股份。

另外，中金於穩定價格期在市場上以每股股份介乎11.98元至12元的價格，連續購入合共503.05萬股股份，穩定價格操作人於穩定價格期在市場上所作最後一次購買於9月29日進行，價格為每股12元。

叮噹健康上市的穩定價格操作人為中金公司。叮噹健康招股價為12元，股價於9月30日最低曾見11.32元，較招股價低5.67%。

根據資料，新股掛牌後的30日內為穩定價格期，穩定價格操作人可按例先向大股東借貨，用作國際配售超額分配，並可以在股價跌至招股價水平以下時，掛出買盤掃貨，買入上限為上市發售股份規模的15%，而且穩價操作人不能主動買入沽盤令股價上升。一旦股價高於招股價，亦不可繼續入市「托價」。