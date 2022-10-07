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惠譽降英評級展望至「負面」 稱撤回富人減稅不足以改變信用評估

【明報專訊】英國政府上月底公布半世紀以來最大規模的減稅計劃，導致債、匯急挫，觸發評級機構相繼下調英國的信用評級展望。繼標普後，評級機構惠譽昨也將英國的信用評級展望，由「穩定」下調至「負面」。惠譽指出，英國政府試圖透過規模龐大，且缺乏資金支持的財政計劃刺激經濟，恐導致英國政府的財赤在中期內大幅增加，即使當局已宣布撤回取消45%最高入息稅階的建議，仍不足以改變其對英國的信用評估。

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）稱，聯儲局在控制通脹方面仍有很多工作，距離停止加息仍有很長的路，幾乎沒有證據顯示通脹已經見頂。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿4.2厘。美國10年期國債孳息率升穿3.8厘。美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾百點。

美2年國債孳息率昨晚升穿4.2厘

惠譽表示，英國政府缺乏獨立的預算預測，財政計劃明顯違背英倫銀行的遏抑通脹策略，「對金融市場信心及政策架構的可信度產生負面影響，而政策架構是長期評級的關鍵」。惠譽警告，除非有彌補措施，否則估計今年英國政府赤字將相當於GDP的7.8%，明年將進一步增至8.8%。

惠譽稱，財政政策軌迹的變化，將導致一般政府債務相當於GDP的比例，由2022年估計的101%，上升到2024年的109%，主要反映基本赤字增加及增長前景轉弱；另最近幾個月政府債券孳息率上升，亦反映財政政策的不確定性。惠譽又將英倫銀行的評級展望，由「穩定」下調至「負面」，因英倫銀行是英國貨幣政策的決策部門，其信用狀况與主權政府一致。

英10年國債孳息率漲至4.24厘

市場對英國政府財政的憂慮，一度令英鎊兌美元上周跌至1.0384的歷史新低。不過隨着英倫銀行買入長債的措施將在下周末結束，英國債市恐再逼近「懸崖邊緣」，英國的長期國債孳息率已開始攀升，英國10年期國債孳息率昨晚漲至4.24厘。

英養老基金拋售資產 高盛等撈底

《金融時報》指出，英國國債價格上周急跌之際，部分英國養老基金被迫拋售資產，以籌措資金追繳保證金，吸引高盛等出手撈底。高盛資產管理董事總經理Gabriel Mollerberg表示，看到高質素的私募股權基金投資組合已折價20%至30%，這絕對是一個機會。

金融市場動盪之際，彭博數據顯示，全球外匯儲備今年以來減少約1萬億美元，總值降至12萬億美元，降幅為7.8%，是2003年開始統計以來的最大跌幅。這部分由於美元兌其他貨幣急升，促使多國央行以外匯儲備入市干預，支持本幣匯率。韓國央行公布，9月外匯儲備減少197億美元，總值降至4168億美元，是2008年10月以來最大跌幅。該央行稱，下跌原因包括緩解外匯市場波動。

瑞信研出售蘇黎世Savoy酒店

此外，負面消息頻傳的瑞信（瑞士：CSGN），正研究出售瑞士蘇黎世著名的Savoy酒店。瑞信發言人表示，已決定啟動出售Savoy酒店的程序，仔細評估所有報價及潛在投資者，並在適當時候公布決定。

（綜合報道）

[國際金融]