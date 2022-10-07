馬斯克續購Twitter再現變數 傳Apollo等不再融資

《紐約時報》：馬斯克爭取減價遭拒

《紐約時報》引述知情人士稱，馬斯克本周以原價恢復對Twitter提出收購前，曾多次與Twitter討價還價，爭取「減價」收購。

消息稱，馬斯克團隊希望將對Twitter的收購價降低三成，相當於估值降至310億美元（約2418億港元），但遭到拒絕。據稱，過去一周，馬斯克團隊又將減幅降至一成左右，但始終無法取得進展，最終馬斯克才宣布維持以440億美元（約3432億港元）原價收購。截至本周三，Twitter市值約392億美元。

馬斯克同意恢復交易，令雙方可避免庭審的尷尬，因訴訟過程會將馬斯克與投資者及其他名人的通訊內容公開，而Twitter高層也可能牽涉其中，為Twitter未來帶來更大的不確定性。報道指出，馬斯克原定於周四作證，但雙方同意延遲。路透則指出，雙方仍未就終止訴訟達成協議，但有可能在數天內達成。

路透：雙方未就終止訴訟達成協議

消息稱，目前馬斯克提出的收購建議，先決條款包括取得債務融資，但據指若要與Twitter達成協議，這項條款可能需要刪去。

馬斯克曾表示，交易能否完成取決於銀行融資。若銀團不履行融資承諾，他將要向Twitter支付10億美元分手費。

（綜合報道）

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