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OPEC+大規模減產 白宮斥與俄聯手抬升油價

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）宣布疫情以來最大規模的原油減產，觸發美國白宮激烈反應。白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）批評減產是「短視的決定」，並指控OPEC+「顯然與俄羅斯聯手」抬升油價。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及經濟顧問狄斯（Brian Deese）表示，總統拜登對OPEC+的減產決定感「失望」。分析認為，OPEC+的決定，反映油組領袖沙特阿拉伯拒絕與美國修補關係，是對拜登政府的輕視，並妨礙白宮在中期選舉前避免汽油價格上漲的部署。

在OPEC+宣布11月起將每天產量削減200萬桶（相當於全球每天供應量2%）後，美國政府宣布將在下月從戰略石油儲備再釋出1000萬桶原油。市場人士形容，這是美國戰略石油儲備與OPEC+之間的較量。

高盛上調布油價預測至110美元

高盛能源研究主管Damien Courvalin稱，現時原油供應問題已為今年底油價上漲奠下基礎。高盛將第四季布蘭特原油價格預測，上調10美元至每桶110美元。瑞銀亦預期油市將進一步向上，布蘭特原油未來幾季將升穿每桶100美元。

由於整體能源價格高企，拜登一直爭取油組增產。他在7月訪問沙特期間，更曾與被指是殺害沙特異見人士、《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）主謀的沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）碰拳示好，舉動引起爭議。《紐約時報》形容，今次事件反映其「碰拳外交」失敗。

《華爾街日報》引述知情人士稱，拜登政府正準備減少對委內瑞拉政府的制裁，以允許雪佛龍（美：CVX）恢復在委內瑞拉開採石油，為美歐重新進口該國石油鋪路。

（綜合報道）

[國際金融]