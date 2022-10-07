葉創成：帝御勁賺 增持香港小輪

去年10月22日見報、題為「帝御系列豐收 低吸香港小輪」的文章中，筆者預測，帝御全盤1782伙單位若售罄後至少套現90億元，由於估計發展成本約60億元，即香港小輪在此項目可分帳不少於45億元，盈利不少於15億元。以去年10月21日收市價5.49元計，香港小輪市值不足20億元，換言之，帝御項目盈利料已等於當時大部分市值，值得低吸，筆者亦於去年12月21日以5.46元買入該股。

地價大跌 利低吸優質土儲

香港小輪今年中期年報披露，截至6月底，帝御已售出的1748伙單位，佔總數近98%。根據傳媒報道，帝御上月已開始交樓，換言之，香港小輪來自該物業銷售之收益料已可確認入帳。香港小輪在去年年報預告，由於帝御銷售理想，加上為慶祝明年集團成立100周年紀念，董事會決定將建議派發特別股息每股1元予股東，派發日期將於明年宣布今年業績時一併公布。

以筆者兩次買入香港小輪平均價5.96元，該股明年料派發1元特別股息，息率已達16.8厘，筆者當然也明白此是一次過特別股息，日後難以為繼。在筆者看來，香港小輪現時的最大賣點是，隨着帝御賣樓收入入帳，可望帶來數以十億元的現金，在目前樓價回落、港府看來決心增加供應、地價大跌的情况下，集團有機會再低價買入優質地皮，發展另一個像帝御一樣成功的項目。

市帳率年底料降至0.32倍 估值吸引

截至今年6月底，香港小輪總權益為60億元，而以昨日收市價6.6元計，市值不足24億元，市帳率低於0.4倍。筆者估計，隨帝御項目達15億元的盈利下半年入帳，香港小輪今年底總權益增至約75億元，市帳率下跌至0.32倍，以這樣低的估值買香港小輪可成功複製帝御項目勁賺的願望，筆者認為值得。

[葉創成 創富倉]