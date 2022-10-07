英國重啟量寬 利穩樓巿

如有留意環球樓市走勢，會發現不少國家包括美國、新西蘭、加拿大等地樓市正持續降溫，主要是因為樓市回復供應所致。然而，英國樓市依然熾熱，根據英國國家統計局今年9月中發布的研究報告顯示，截至今年7月，英國全國的平均樓價為29.2萬鎊（約260.9萬港元），樓價按年上升15.5%，而在6月至7月期間，全國平均樓價上漲6000英鎊。當中升幅最強勁的地區是威爾斯（Wales），7月份該區樓價按年上升17.6%，其次是英格蘭（England）上升16.4%及蘇格蘭（Scotland）升9.9%。

英全國平均樓價按年升逾15%

報告又引述皇家特許測量師學會（RICS）報告，當地新買家查詢量按月跌27%，然而，由於全國物業供應緊張，以致樓價走勢持續強勁。短線而言，高樓價將令當地物業成交量可能持續下降，儘管如此，在較少供應下相信樓價難以回落，並會於高位橫行一段時間。

如以地區區分，7月份倫敦樓價依然領先全國，樓價中位數為54.4萬英鎊（約427萬港元），創下歷史新高。其次為東南部，平均樓價為39.8萬英鎊（約312.4萬港元）。東北部的平均樓價依然屬全國最低，為16.3萬英鎊（約127.9萬港元），但也創下該地區的歷史新高。

倫敦樓價中位數54萬鎊冠全國

倫敦為英國重要核心商業地區，因此不少發展商仍在當地持續發展新項目。當中British Land在第2區的加拿大塘（Canada Water）規劃一個全新的商業頂目Canada Water Masterplan。該項目位於朱比利線（Jubilee Line）和倫敦地上鐵（London Overground）交界，並可通往倫敦各家主要大學。

整個項目面積達53英畝，預料落成後，可提供3000個住宅單位、200萬呎工作空間及100萬呎零售、休閒、娛樂等空間。項目最大特色是有超過100英頃的公園，雖然處於倫敦中心，但感覺卻不似活在石屎森林。

British Land住宅部主管及Canada Water開發主管Emma Cariaga在接受本報專訪時表示，在疫情期間，對英國房地產市場造成影響，例如零售商店出現結業潮，在封城期間令商戶生意銳減。但時至今日，當地疫情及經濟都趨向緩和，生活逐步回復至疫情前水平。公司去年有研究顯示，商户及企業都傾向在交通便利的地點經營生意及設立辦公室。

在疫情期間，許多英國發展商停止及暫停建築計劃，但British Land沒有停止建築項目，因此在疫情後亦能提供穩定供應量，這有助企業持續發展業務。

展望未來，就中長線而言，倫敦作為英國的首都、世界領先中心、歐洲最大英國語言城市，相信仍能吸引國際企業及人才進駐，尤其是倫敦中心一帶。

首都吸國際企業人才進駐

事實上，近期英國金融市場面對不穩定因素，英鎊先跌後彈，以及英倫銀行採取與國際不一樣的財務政策，Cariaga表示，未來市場仍會持續波動，不過倫敦作為全國核心，零售業務暢旺及優厚的教育條件，相信未來可吸引更多人入住，中長線仍然看到持續強勁的增長。

British Land是英國一家歷史過166年的房地產開發商，公司除了發展住宅項目外，亦涉足辦公室寫字樓、物流相關等發展。公司管理資產規模超過133億英鎊，平均每年租金收入為4.48億英鎊，屬於英國市場上較大規模的房地產發展企業。

明報記者 黃清瑤

[環球樓市]