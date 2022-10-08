匯豐唱淡「踩多腳」 旭輝續插水 銷售放緩加劇資金問題 降6內房目標價

明報記者 方楚茵

未來6周需履行1.1億美元的償付義務的旭輝昨繼續股債雙殺，股價曾跌逾15%，見歷史新低0.61元，收市跌幅收窄至8.33%，收報0.66元；旭輝明年1月到期的離岸債券價格亦已跌至27美分水平；同系物管股旭輝永升（1995）全日跌8.42%，收報2.5元。

傳旭輝延付利息 股價見歷史新低

匯證報告指出，一向認為旭輝遵守財務紀律，迄今一直如期償債，但據REDD報道，旭輝擬尋求延期支付銀團貸款利息，標普亦應旭輝要求撤銷信用評級，加上上月底傳出公司未能如期支付天津合資項目的信託借款，令旭輝股價至今已跌逾49%，儘管匯證認為今次是市場過度「重罰」旭輝，但仍低估市場對旭輝無力償債的負面新聞爆出後市場情緒的轉變，故將目標價削68%。

匯證同時點名6家內房或存在更多「明股實債」的風險。過去一年內房合約銷售下滑嚴重打擊流動性，在明股實債下，內房企業無力購回項目少數權益，因而要求延期，旭輝的例子正是合作方拒絕延期。該行稱，若合約銷售進一步惡化，問題將會升級，成為內房重大下行風險。

銀河聯昌：銷售惡化為推冧內房主因

銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武表示，截至目前未見旭輝於再融資方面有任何進展；加上銷售持續疲軟，旭輝或會像部分同行一樣要求延遲償還部分債務。若出現有關情况，肯定令包括該行在內的投資者失望。

以往內房為擴張規模，藉大舉與信託、資管合資發展項目，因而衍生出「明股實債」問題。在「三道紅線」政策下，要縮減合作規模，增加自持操盤比例，造成資金壓力。

不過，鄭懷武認為，明股實債只是一個因素「推冧」內房，更大問題在於內房銷售惡化，現金流轉差，銷售回籠資金被銀行保留在監管帳戶中。在「保交樓」的前提下，仍要為竣工項目「找數」，加上尚有其他的境內外債，令到發展商「出多入少」，現金流出量往往以百億計，但能融資發債僅10億至20億元，屬杯水車薪。他相信今次旭輝是「面對現實」，「頂到天津項目，長遠都頂唔落去，所以如提早同債主傾，令債主畀時間佢（旭輝）諗吓點搞」。「模範房企」旭輝亦出現問題，相信將給予政府信號，若不加快行動，整個行業將出現更大問題。