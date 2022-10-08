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碧桂園上月銷售按年跌三成 股價挫7%

【明報專訊】多隻內房股昨日公布今年9月份銷售數據，表現繼續欠佳。當中碧桂園（2007）9月合同銷售金額320億元（人民幣，下同），按年跌29.9%；銷售建築面積392萬平方米，跌31.9%。股份繼續停牌的奧園（3883）首9個月累計合同銷售額183億元，按年大跌81.4%。中海外（0688）首9個月銷售額2013.03億元，按年跌26.9%；已售樓面面積922.65萬平方米，亦跌34%。內房股股價昨日普遍下跌，碧桂園收挫近6.9%，中海外收跌3%。

奧園首9月銷售累跌逾81%

單計9月，中海外期內合約銷售金額228.26億元，按年升12%；已售樓面面積123.88萬平方米，升12.4%。截至9月底，已認購物業銷售178.21億元，按年升9.5%。

中海外9月合約銷售額升12%

上月北京寧波購4地皮

集團上月在北京及寧波共收購4幅土地，應佔樓面面積54.05萬平方米，應付土地出讓金163.62億元。

子公司中海宏洋（0081）9月合約銷售額34.15億元，按年跌14.6%；銷售面積32.85萬平方米，跌12.1%。截至9月底，累計認購未簽約額12.2億元，按年跌3.6%；認購未簽約面積9.16萬平方米，跌7%。

至於綠城中國（3900）首9個月累計合同銷售額1968億元，按年跌24.9%；銷售面積934萬平方米，跌19.6%。於9月底，累計已簽認購協議未轉銷售合同金額60億元，按年升9.1%。