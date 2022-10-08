恒生下調內地經濟增長預測至3.7%

疫情內房為今年兩大挑戰

為振興樓市，內地年初至今累降與按揭相關的5年期貸款市場報價利率（LPR）0.35個百分點，幅度高於同期1年期LPR降幅0.15個百分點，恒生指出，減息顯示人行支持房地產行業的意圖。但至目前措施對恢復市場對房地產市場信心的幫助有限，房地產銷售和樓價表現仍然低迷。鑑於房地產市場對經濟和社會穩定的重要性，恒生認為內地或會進一步推出政策以防止房地產出現急劇收縮。

減息無助挽市場對內房信心

恒生又指出，近期內地城市爆發疫情，帶來防疫封鎖，為就業市場帶來額外壓力，農民工和青年受到疫情和主要城市封控的影響更大。深圳的出行管制，更影響科技行業的就業機會。雖然全國失業率在8月按月略降0.1個百分點至5.3%，不過16至24歲青年失業率仍維持在18.7%高位。

今年人行貨幣政策轉趨寬鬆，但額外流動性暫時對實體經濟的支持有限，消費者和企業對經濟的信心仍然低迷，信貸需求維持疲軟，市場看到疫情和房地產市場兩方面有較大改善之前，對經濟的信心可能繼續偏弱。

不過，一旦市場信心恢復，寬鬆貨幣政策會對實體經濟展現更大的刺激作用，在此之前，財政政策特別是通過增加發行專項債以進行更多基建投資，仍會是支持經濟的主要方式。