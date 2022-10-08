moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

恒生下調內地經濟增長預測至3.7%

【明報專訊】中國將於本月18日公布第三季GDP數據，首8個月內地商品房銷售按年仍跌27.9%，各地持續出現新冠疫情病例，限制期內消費和旅行。恒生銀行發表報告，指疫情和房地產市場仍是今年中國經濟增長的兩大主要挑戰，將經濟增長預測由4%降至3.7%，反映內地經濟前景轉弱，餘下時間繼續面臨不確定性，下行風險較高。

疫情內房為今年兩大挑戰

為振興樓市，內地年初至今累降與按揭相關的5年期貸款市場報價利率（LPR）0.35個百分點，幅度高於同期1年期LPR降幅0.15個百分點，恒生指出，減息顯示人行支持房地產行業的意圖。但至目前措施對恢復市場對房地產市場信心的幫助有限，房地產銷售和樓價表現仍然低迷。鑑於房地產市場對經濟和社會穩定的重要性，恒生認為內地或會進一步推出政策以防止房地產出現急劇收縮。

減息無助挽市場對內房信心

恒生又指出，近期內地城市爆發疫情，帶來防疫封鎖，為就業市場帶來額外壓力，農民工和青年受到疫情和主要城市封控的影響更大。深圳的出行管制，更影響科技行業的就業機會。雖然全國失業率在8月按月略降0.1個百分點至5.3%，不過16至24歲青年失業率仍維持在18.7%高位。

今年人行貨幣政策轉趨寬鬆，但額外流動性暫時對實體經濟的支持有限，消費者和企業對經濟的信心仍然低迷，信貸需求維持疲軟，市場看到疫情和房地產市場兩方面有較大改善之前，對經濟的信心可能繼續偏弱。

不過，一旦市場信心恢復，寬鬆貨幣政策會對實體經濟展現更大的刺激作用，在此之前，財政政策特別是通過增加發行專項債以進行更多基建投資，仍會是支持經濟的主要方式。