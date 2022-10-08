moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

阿貝隆：華懋收購松齡要約價合理 籲股東接納

【明報專訊】已故「舖王」鄧成波家族旗下的護老院營運商松齡護老（1989）於8月底宣布易手予華懋，每股作價0.89元，華懋同時向其他股東以相同作價提出強制無條件現金要約，獨立財務顧問阿貝隆昨日在通函指出，集團前景及展望將繼續充滿挑戰，不過基於市帳率及市銷率表現，股份要約價對股東而言公平合理，因此建議股東接納收購。

阿貝隆認為，松齡專注於高端業務的擴張計劃，在疫情仍繼續錄得收入增長，不過集團正面對員工成本上升問題，其上財年的員工成本按年增加11.6%至1.3億元，同時盈利前景取決於招聘及員工挽留情况，即使收入創新高亦出現虧損，預計前景及展望充滿挑戰。該行亦指出，要約人華懋是一家投資控股公司，今次收購松齡是發展健康護理及安老業務的第一步，沒有經營老人院的直接經驗，在新董事管理下未能確定前景。

收入新高仍蝕 指松齡前景充滿挑戰

不過，該行考慮到華懋提出的股份要約價0.89元，隱含市帳率及市銷率分別為4.4倍及3倍，高於另外兩家上市老人院股嘉濤（2189）及恒智（8405），要約價公平合理，因此建議股東接納要約。由松齡全體獨立非執董組成的獨立董事委員會，亦基於獨立財顧建議，推薦股東接受要約。根據通函，要約於昨日（7日）開始，截止日期為10月28日，應付股款的最後日期為11月8日。

根據聯交所股權披露，華懋完成收購松齡後，鄧耀昇只保留1.65%股權，鄧耀邦則全數沽出股份，而鄧成波的遺產亦沽至只餘1.04%。松齡昨日收市報0.89元，無升跌。

委任5名華懋高層入董事局

此外，松齡昨日亦正式「換血」，委任5名華懋高層入董事局，包括華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、執行董事兼營運總裁王弘瀚、副首席財務總裁曾殿科、資本首席投資總裁及集團業務轉型及創新總監胡達明，以及行政總裁辦公室總監許慧敏擔任非執董。