港股連跌兩日 成交570億3年最少 黃耀宗：投機者也不願進場 熊市結束先兆

明報記者 歐陽偉昉

港股主板沽空比率22.37% 8月底以來新高

國指下跌110點或1.79%，收報6074點；科指下跌120點或3.3%，收報3539點。港股昨日主板沽空比率升至22.37%，創8月底以來新高，較周四上升3.3個百分點。重磅股昨亦見被減磅，騰訊（0700）下跌2.59%，美團（3690）和阿里巴巴（9988）跌逾2%，合共推低港股96點。金山軟件（3888）前日收市後建議，為在美上市子公司金山雲（美：KC）持股計提減值撥備56億至65億元人民幣，昨日股價急挫16%，主席雷軍旗下另一家公司小米（1810），昨日亦挫3.3%。

上季交付低於指引 理想汽車挫15%

美債孳息率上升拖累高估值電動車股跌，早前公布第三季交付低於指引理想汽車（2015）挫14.75%，蔚來（9866）跌10.47%，小鵬（9868）跌6.04%，交付表現理想的比亞迪（1211）跌3.66%。此外，澳門政府公布十一黃金周首4日訪澳旅客日均有2.9萬人次，部分濠賭股逆市向好，美高梅（2282）升2.01%，金沙中國（1928）升1.88%，為表現最佳藍籌。

港股成交持續低迷，利達資產管理的基金經理及合伙人黃耀宗表示，除了美國就業數據，亦未能預料北水復市後會買貨還是沽貨，恒指早前急彈亦受於20天線（18,211點），令昨日港股觀望氣氛濃厚。不過連投機者也不願進場，反而是熊市結束的先兆。市場開始憧憬內地經濟活動開始走出疫情封鎖回穩，以及美國加息步伐開始放緩，雖然短期港股仍會繼續波動，但市場已開始自11年低位尋找底部，至少有助港股在現價企穩。