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中國上月外儲3.03萬億美元 近5年新低

標籤：經濟

【明報專訊】國家外匯管理局昨公布，截至今年9月底止，中國外匯儲備錄得3.03萬億美元，按月下跌259.26億美元或0.8%，雖然為近5年新低，但仍較市場預期的失守3萬億美元為高。外管局副局長、新聞發言人王春英表示，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，全球金融資產價格大幅下跌。匯率折算和資產價格變化等因素影響下，9月外儲規模微跌。

仍較市場預期失守3萬億美元為高

王春英指出，9月跨境資金流動總體平穩，境內外匯供求延續基本平衡。她續稱，由於目前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定、不確定因素明顯增加，國際金融市場波動加劇；但中國經濟整體延續恢復態勢，經濟韌性強，認為長期向好的基本面不會改變，有利於外匯儲備規模總體穩定。

分析：中央毋須動用外儲托人幣

安柏環球金融集團投資總監雷志海表示，中國外匯儲備雖然進一步減少，但未見到過於急速的跌幅，加上人民幣不能自由兌換，目前仍然由政策主導，認為市場毋須過多解讀。他續稱，中國的外匯儲備仍較不少國家多，估計相關調整或受企業的進出口生意影響。

隨着美匯近月持續強勢，不少外匯對美元的匯率走低，例如韓國及日本等政府出手「托市」。雷志海指出，由於人民幣能夠透過控制中間價及在岸價收窄匯率差距，中央政府毋須以外匯儲備「出手」。

華僑銀行昨發報告稱人民幣在岸市場缺乏新的指引和數據公布，人民幣兌美元大致跟隨美元走勢波動。周四（6日）離岸人民幣先跌後隨美元回升，昨早亦曾重上7.10關口；人民幣兌美元全周仍見漲幅。該行認為，在十一黃金周假期後，市場需要留意中間價報價、央行的口頭干預和各種支持經濟的政策，對市場情緒的影響。

華僑銀行又表示，市場短期內關注稍後即將公布的美國就業報告，若就業人數低於市場預期的25萬人，或有機會使美元兌人民幣應聲下跌，但相信美聯儲鷹派立場會限制美元跌幅。