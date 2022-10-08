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港匯昨再觸弱方保證 金管局入市接15.7億沽盤

標籤：經濟

【明報專訊】美國處於加息周期，港匯持續貼近7.85元，於昨日觸發弱方兌換保證，金管局入市承接15.7億港元沽盤，本港銀行體系總結餘在10月11日結算後，將降至1193.24億港元。港元拆息在7月開始快速上升，金管局近月入市承接港匯的需要已見減少，連同昨日金管局在本月只有2次入市承接39.25億港元沽盤，今年5月至今則累計承接2189.58億港元沽盤。

港銀體系總結餘將降至1193億港元

昨日中長期港元拆息續升，與銀行資金成本關係較大的3個月拆息，昨日升7.35點子（1厘等於100點子）至3.5292厘；6個月和12個月拆息分別上升3.48點子和0.43點子。9月底季結後，短期港元拆息繼續下跌，與樓按相關的1個月拆息下跌3.73點子至2.446厘，為9月19日以來最低。隔夜拆息上升6.35點子，至1.1957厘。

中長期拆息保持上升趨勢，虛擬銀行繼續上調定期利率吸收存款，匯立銀行（WeLab Bank）昨日上調24個月定存年利率0.38厘至3.98厘，存款金額上限為每筆100萬元，最低金額為10元。該行有12個月、18個月期分別升至3.8厘及3.88厘，起存額為10元，每筆上限為100萬元。該行亦有提供其他存款年期，6個月和9個月的年利率，分別為3.6厘、3.7厘。平安壹賬通銀行（PAOB）亦將7個月港元定期存款年利率，上調0.52厘至3.8厘，新舊個人銀行客戶皆適用，以存入50萬元計算，期滿後可賺取利息1.11萬元，優惠期至10月31日為止。

9月外匯儲備資產4192億美元

另外，金管局同日公布，本港截至9月底的官方外匯儲備資產為4192億美元（約3.29萬億港元），相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3（公眾持有貨幣、銀行活期定期存款和存款證等）的約41%，9月底儲備較上月底減少126億美元。