moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

加息陰霾挫美股 納指插逾3% 分析：北水重臨 難改港股尋底格局

標籤：經濟

【明報專訊】美國9月非農就業職位增長回落，大致符合市場預期，上月失業率亦降至3.5%，低過市場預期，令投資者對加息預期進一步升溫，拖累美股三大指數齊跌逾2%。分析預計，雖然上周恒指曾單日反彈千點，不過受美國加息預期升溫影響，加上成交維持偏低，即使北水復市，港股本周仍會繼續向下尋底。

明報記者 蕭嘉聰

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，公布就業數據後，逾八成交易員押注聯儲局11月初將加息0.75厘。加息陰霾籠罩美股，上周五尾市跌勢加劇，道指最多跌超過780點，收市報29,296點，跌630點或2.1%；標指收市跌104點或2.8%，報3639點；納指收市跌幅最大，跌420點或3.8%至10,652點且跌穿10天線（見圖）。

不過，一周累計，道指升近2%，標指及納指亦升1.5%及0.7%，扭轉連跌3周的走勢。

美股三大指數一周累計仍升

多隻重磅科網股急跌，蘋果公司（美：AAPL）上周五收市跌3.7%至140.09美元；亞馬遜（美：AMZN）跌4.8%至114.56美元，特斯拉（美：TSLA）亦大跌6.3%。至於中概股同樣受挫，納斯達克中國金龍指數上周五收市報6081點，跌4.11%；嗶哩嗶哩（美：BILI）、阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）均挫逾3%（見表1）。

晶片製造商超微（美：AMD）上周四收市後發盈警，由於個人電腦需求較預期疲弱，令CPU出貨量減少，因此下調第三季收入預測至56億美元，上周五股價插水13.9%，報58.44美元，其他晶片股亦普遍受壓，股價向下（見表2）。

超微發盈警 拖累晶片股急挫

ADR港股比例指數上周五收報17,517點，跌223點或1.26%，騰訊（0700）ADR折合報265元，較港股收市低2.08%；美團（3690）ADR折合報168.3元，亦低2.65%。恒指夜期收市報17,550點，低水190點，而俗稱「黑期」的新加坡香港HS 50指數期貨亦低見17,472點，反映後市仍遇向下壓力，波幅亦偏大。

葉尚志：料科網股續弱勢

第一上海首席策略師葉尚志指出，美國就業數據出台後，市場對美國激進加息預期大升，加上現時成交不足，預計港股仍是呈現向下尋底格局。他解釋，港股今年平均每日成交約1240億元，雖然上周三反彈逾千點，惟成交不足以配合升幅，反映投資者仍持觀望態度。本周一（10日）北水復市，屆時再要觀察成交能否重上平均水平。

他又稱，雖然一眾科網股已經歷一輪跌浪，不過該板塊更受美國加息影響，相信接下來仍會維持弱勢。