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內地9月服務業PMI再陷收縮區

標籤：經濟

【明報專訊】最新公布的9月份中國財新服務業採購經理指數（PMI）跌穿50，低見49.3，由擴張區跌回收縮區，結束過去3個月擴張之勢。財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業PMI下跌與宏觀經濟嚴峻及疫情防控因素有關。

新出口訂單指數重回擴張區

今次財新公布的中國服務業PMI，按月跌5.7點。從分項數據看，9月服務業經營活動指數和新訂單指數，都出現不同程度回落，均為自6月份以來首次降至收縮區，顯示供、需雙方面轉弱。受訪企業普遍表示，由於疫情及防控措施，服務業經營受限，需求減弱。相反服務業新出口訂單指數則重回擴張區間，結束此前連續8個月的收縮態勢。儘管如此，企業反映，有迹象顯示，疫情繼續制約出口銷售。

在就業方面，由於服務業供需同時下滑，拖累了就業加速收縮。9月服務業就業指數繼續處於收縮區，降至6月以來最低。部分企業削減成本，或經營需求下降而減少聘用員工；也有企業人員離職後，未有補充人手。

有企業人員離職後 未補充人手

疫情限制了服務業經營，導致服務業積壓業務量指數，連續第二個月高於臨界點。另由於原料和用工成本增加，9月服務業投入價格指數仍處於榮枯線之上，不過回落至近3個月來最低。

成本上漲壓力傳導至銷售端，服務業出廠價格指數在擴張區加速上揚至7個月來最高。服務業企業家樂觀度則走弱，9月經營預期指數降至近6個月來低點。

王喆稱，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，管控措施對經濟的負面影響依然較顯著。9月份以來，多地疫情捲土重來，市場供求再度承壓，突顯經濟恢復基礎不牢固特徵，對此施策重點應集中促進就業、發放補助、提振需求。同時要通過傳遞政策信號，令市場重拾信心。