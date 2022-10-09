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蔚來汽東擬進軍歐4國 推3款車

標籤：經濟

【明報專訊】蔚來汽車（9866）繼打入挪威市場之後，計劃在德國、丹麥、瑞典及荷蘭推出3款新車，可供認購，亦進軍租賃市場。此前在挪威已交付900輛車。同業比亞迪（1211）日前亦與德國租車公司Sixt（庫克斯達），達成付運協議，打入當地租車市場。

蔚來在上周五於德國柏林舉行活動及宣布，將在德國等4個歐洲國家，自本月起至明年3月，推出ET7旗艦轎車、EL7中至大型智能電動SUV（運動型多用途車）及ET5中型智能電動轎車3款新型號車，並提供1至60個月分期訂用。同時，該公司亦與荷蘭租車公司LeasePlan達成策略性協議，供企業車隊所需。同時會在柏林開設首家旗艦店Nio House之後，計劃在德國漢堡、法蘭克福、杜塞道夫、荷蘭阿姆斯特丹及鹿特丹、丹麥哥本哈根、瑞典斯德哥爾摩及哥特堡，增開Nio House。現時蔚來的車輛在歐洲可於38萬個充電處充電，該集團更計劃在2025年，在歐洲設有1000個換電站。

德租車公司訂購比亞迪10萬車

蔚來董事秦力洪在德國接受當地媒體訪問時稱，畢竟購車是一重大決定，因此租賃或訂用服務，將降低入門門檻，並指出要提供更多彈性助人擁有車輛。他亦表示，了解到內地汽車公司在歐洲不太受落，特別是高檔車型，所以會有挑戰，他們亦要因此對外證明已和過往有區別。根據彭博報道，在過去一年，蔚來已向挪威付運了900輛電動車。

在蔚來進軍歐洲電動車的租賃市場之外，比亞迪在日前與德國租車公司Sixt合作，Sixt將向比亞迪訂購10萬輛電動車，會在6年內交付，並且可以在德國、英國、法國及荷蘭供消費者使用。