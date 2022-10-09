瑞信違約掉期飈 能否翻身惹關注

資料來源：路透社、華爾街日報

去年初以來，瑞信股價一直跌跌不休，部分源於Archegos的「世紀大爆倉」。由前老虎亞洲基金（Tiger Asia）的韓裔創辦人Bill Hwang成立的家族基金Archegos，在槓桿操作失利後引發價值近300億美元的倉位被強制平倉，與其倉位有關的中概股及美國媒體股等股價急瀉，以至為其提供大量槓桿借貸的瑞信損失慘重。

Archegos等交易被揭輕視風險

據稱，瑞信與Archegos進行股權互換交易的保證金要求為10%，並允許Archegos在部分交易享有10倍槓桿比率。根據瑞信去年7月發表調查報告，當時處理Archegos業務的主經紀商業務部門主要考慮如何讓Archegos增加收入，降低風險並非首要任務。雖然該部門高層可接觸到Archegos風險不斷累積的數據，但他們忽視了這些數據的重要性，又或沒有足夠能力察覺當中風險。瑞信最終因為沒有足夠抵押品來擔保Archegos的倉位，在事件中損失55億美元，在華爾街大行中損失最大，突顯其內部管理的風險漏洞。

Archegos出事前，瑞信已因為參與Greensill融資而面臨損失。獲軟銀創辦人孫正義支持的科技初創Greensill專營「供應鏈融資」業務，例如當企業要向原材料或服務供應商支付帳單時，Greensill可預付款項，此後再向企業收回到期款項，從中賺取利差。不過熟悉Greensill業務的人士透露，為了跟大行搶客，Greensill開出極優厚條件，盈利空間很小，而Greensill又將貸款打包成證券賣給投資者。

《華爾街日報》引述知情人士稱，對於Greensill提供的證券，瑞信的基金經理很少回絕。去年3月Greensill宣布破產時，瑞信資產管理透過4隻供應鏈金融基金投資於Greensill或其附屬公司發行的債券，資產淨值合計約100億美元。迄今為止，瑞信已向投資者返還逾60億美元。

接連出事，促使瑞信優化風險管理，不過過往的問題仍困擾瑞信。去年10月，瑞信同意向英、美監管機構支付4.75億美元，並注銷莫桑比克所欠的2億美元債務，以換取與國際監管機構就莫桑比克的貪腐案達成和解。該案始於2012至16年間，瑞信為莫桑比克政府安排價值逾8.5億美元的債務，用以發展吞拿魚捕魚業務，但當中2億美元成了政府官員及瑞信銀行家的回佣。

反洗黑錢不力 遭瑞士法院罰款

執法部門正收緊對瑞信的規管。今年6月，瑞士聯邦刑事法院裁定，瑞信及其一名前僱員未能採取足夠措施，阻止保加利亞販毒集團「洗黑錢」，在管理客戶關係及執行反洗黑錢規則方面存在缺失，令瑞信成為瑞士史上首家在刑事案被判罰的大行。瑞士聯邦刑事法院最終向瑞信罰款約210萬美元，並充公犯罪集團存入瑞信的資金。

由於瑞士銀行業以嚴格的保密制度見稱，吸引不少犯罪分子藏匿不法資金。反洗錢專家指出，瑞士法院向瑞信這種大型銀行採取行動，為打擊洗錢釋出強烈信號。巴塞爾大學（University of Basel）的打擊洗錢專家皮思（Mark Pieth）指出，瑞信此案有可能成為瑞士的分水嶺，本案的意義在於瑞士當局向全國最重要的銀行之一採取法律行動。

值得注意的是，今年2月，有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）披露，由吹哨人提供的瑞信帳戶資料顯示，瑞信在1940年代至2010年代，接受寡頭、罪犯及被制裁人士等開設帳戶，目前大部分帳戶已被關閉。

前員工涉詐騙客戶 致沉重訴訟負擔

前員工的不法行為，令瑞信正面臨沉重的訴訟負擔及索償。格魯吉亞前總理伊萬尼什維利（Bidzina Ivanishvili）早前起訴瑞信新加坡子公司瑞信信託（CS Trust），指其前僱員勒高德隆（Patrice Lescaudron）涉及詐騙，索償8億美元。伊萬尼什維利亦控告瑞信的百慕大壽險子公司隱瞞勒高德隆不法行為。今年3月，百慕大最高法院裁定該子公司須向伊萬尼什維利賠償欺詐交易造成的損失。瑞信正尋求上訴，爭取避免支付價值6億美元賠償。

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