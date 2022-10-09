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股價上周曾見新低 市帳率遜歐同業

【明報專訊】今年第二季，瑞信虧損擴大至16.5億美元，超出市場預期，是連續第三季虧損，其中投行業務收入大幅倒退43%。今年以來，瑞信股價跌逾五成，上周曾跌至3.52瑞郎見歷史新低。這意味瑞信的市帳率跌至只有0.2倍，而歐洲投資銀行的平均水平為0.44倍。

資本充足率仍高於監管要求

瑞信股價低迷，反映投資者對其前景缺乏信心，不過由於瑞信仍有大量資本緩衝。截至第二季末，瑞信的一級資本充足率（CET1）達13.5%，高於瑞士監管機構要求的10%，總資產價值7270億瑞郎（約5.76萬億港元），即使持續虧損仍未至於破產。當前核心的問題，是瑞信的資金缺口有多大？

德銀分析師此前估計，重組成本、擴大其他業務，以及加強一級資本充足率的壓力，令瑞信可能需要籌集40億瑞郎（約317億港元）的資金。市場人士指出，雖然瑞信的資本狀况及流動性穩健，但投資者憂慮其需要多少資金才能支付集團重組，而這過程是否需要被逼出售資產。

晨星股票分析師舒爾茨（Johann Scholtz）指出，瑞信是一「資本充足的銀行」，其資本化（Capitalization）「在最壞的情况下與同行相若」，其風險將類似於2008年金融海嘯期間，一些資本充足的銀行所經歷的情况：由於擔心骨牌效應，客戶都不願與金融機構交易。不過舒爾茨不認為瑞信可能即將面臨「雷曼時刻」，因為雷曼兄弟爆煲前，市場已知其資產負債表存在嚴重問題，並且需要大幅減值，雖然瑞信有可能在月底公布業績時公布新的資產減值，但目前沒有任何公開資料表明，潛在的減值足以影響瑞信的償付能力。

外媒：瑞信擬分拆投行業務

瑞信此前表示，其戰略目標是創建更專注、更靈活的金融集團，以較低的成本帶來可持續的回報。瑞信為此研究一系列戰略計劃，包括可能分拆及出售資產。《金融時報》的消息指出，瑞信考慮將投行業務分拆，剝離諮詢業務，並設立專門處理高風險資產的「壞帳銀行」。

[企業地球村]