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薛偉傑：人工智能光纖布 隨手勢自動變色

【明報專訊】香港理工大學和英國皇家藝術學院合作成立的人工智能設計研究所（AiDLab）成功研發出市場首創、配備手勢識別功能的人工智能光纖布。

人工智能設計研究所助理總監、理工大學時裝及紡織學院副教授陳芊瑞表示，人工智能光纖布結合了電腦視覺、深度學習和光纖布織造技術，可以識別手勢或身體動作，以不同顏色的燈光作反饋。甚至可以先辨識臉孔，再辨識手勢，兩者幾近同時。所需的硬件，只是一個廉價鏡頭和一部運行Linux作業系統的小型電腦，後者的面積和信用卡相若，成本和重量都低過智能手機。

雖然光纖衫以往也曾出現，但通常都是由塑膠製成，只是為演唱會等而小量製作，無法大量生產。她們研發的人工智能光纖布，卻可以配合製衣業現有的電腦織片機大量生產，將光纖與棉紗、化纖、羊毛等混織都可以。

可應用於時裝裝修復康領域

陳芊瑞認為，人工智能光纖布在時裝、娛樂、遊戲、復康、室內設計和裝修等，都有很大的應用潛力。例如，它可以作為牆紙或安裝於家俬表面，藉軟件做到千變萬化的效果，代替經常裝修。它亦可以用來刺激長者的感官，作為預防腦退化或復康用途。

她希望明年實現第一個商業應用，估計可能是室內裝修。此外，她們和聖公會及一些治療師亦有合作，希望將它應用於多感官治療。

明報記者 薛偉傑

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