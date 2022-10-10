Pornhub在錯誤的宇宙尋找愛

作為全球第12高瀏覽量的網站Pornhub，有1300萬粉絲的IG帳號正式被禁，就是那種「我愛你你唔愛我」的不是味兒。Pornhub畢竟是以動態內容聞名，怎會就此靜態處理？一於出公開信大爆Instagram的不公平待遇：人家網紅Kim女(Kim Kardashian)更「露得清」，我家Pornhub守足規矩SFW(safe-for-work，指內容適合公眾場合)卻被禁，一定是雙重標準，一定是！查實沒有說錯，Instagram的而且確是雙重標準，如果你夠紅，如名人、政治人物或記者等公眾人物，就可以繞過一般的審查程序，由「XCheck」審查系統處理，似乎Pornhub只算夠黃不夠紅。

品牌專頁屬於你嗎?

教廣告課時，我都會在其中一節拋出一個問題：Facebook專頁究竟屬於自有媒體(Owned Media)、付費媒體(Paid Media)還是贏來的媒體(Earned Media)？其實沒有絕對答案，但連Marketers都普遍認為，品牌擁有一個社交媒體的帳號，當然是屬於Owned Media。但我愛挑戰傳統思維，你真的認為社交媒體帳號屬於你嗎？你可以發佈任何內容嗎？大家發佈的內容都受制於演算法，踩到了Facebook的審查機制內容更不能見光。我們都只能在不透明的演算法下，用盡最大的力氣讓內容逃出生天，或乾脆打開荷包。Facebook大概只能算是Mark Zuckerberg的Owned Media吧。我不是說Facebook和Instagram這些社交媒體公司不好，事實上在Amazon做生意的，也會遇上同樣的問題，在商言商他們要賺錢沒有不對，但作為品牌和Marketers，社交媒體不應該是營銷計劃的全部。

建立品牌數碼資產

大多品牌辛苦製作的內容在社交媒體上發佈以後就當完成了任務。我覺得品牌應該建立屬於自己真正的數碼資產例如網站和Blog，至少可以將完成的內容放在屬於自己的網站內。至於手機程式嘛？如果有marketing以外的實用功能，又願意投放長期維護的資源，可以考慮。簡單一點，不少品牌都有從線下線上收集，用戶電郵、電話號碼等，但真正有使用和經營的，又有幾個？這都是很好的eCRM素材，不要等有產品要「推銷」時才發個短訊和電郵要客戶埋單。這些繞過社交媒體直接跟客戶溝通和經營關係的渠道，應該跟社交媒體營銷互相配合達到最好的營銷效果。