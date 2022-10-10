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虛銀存款倒跌 券商：轉戰貸款市場 有立會議員料或有投資者退出

標籤：經濟

【明報專訊】距離本地首家虛擬銀行開業至今已逾兩年多，8間虛銀莫不積極「既爭客人又爭存款」；惟翻查資料，截至今年6月底本港整體銀行總存款增長0.35%，但8家虛銀存款卻反要倒跌0.1%，個別虛銀存款更出現大跌，情况與虛銀去年全年存款按年大增六成形成強烈對比，或反映虛銀增長正陷入瓶頸，各虛銀間更疑似已出現「爭食」現象。金融界立法會議員陳振英認為，即使現階段未必立即出現汰弱留強情况，惟隨着競爭加劇，會有投資者逐漸淡出市場。

明報記者 鄺海盈

6月底8虛銀存款總額不升反跌

截至今年6月底，8家虛銀的存款總額僅約252.8億元，較去年底微跌（見圖）。存款量最多的仍為最先進入市場的眾安，存款較去年底增16%至82億元。惟有數間銀行均見跌幅，當中以livi的跌幅最為顯著，跌逾四成至17.5億元。不過，8家虛銀整體客戶貸款額則較去年底大增近八成至111.2億元，除天星銀行外，其餘7家亦見增幅，而眾安的貸款額達42.2億元，佔近四成市場份額。

整體存款數字略跌，但留意大部分虛銀虧損已見收窄，惟富融及livi虧損仍分別擴大38%及17%，拖累了上半年整體虛擬銀行稅前虧損仍按年稍微擴大1.6%至16.88億元。當中，以livi「燒錢最勁」，虧損達3.6億元，其次為Mox虧損3.1億元，但已較去年同期收窄5.8%。淨利息收入方面，大部分銀行表現均見改善，眾安、Mox及匯立等由虧轉盈，平安壹賬通（PAOB）更大增近5.8倍，唯獨livi於淨利息收入業務虧損繼續擴大近1.15倍。

富瑞發表報告指目前各虛銀發展方向不再着力催谷存款，而是轉向如何將存款變收入。以匯立為例，客戶存款量較去年底跌逾一成，行政總裁李家達稱控制存貸比率是該行策略之一，由於吸納存款需成本，若存款量過高，未能將其以貸款借出則反變成淨支出。他指虛銀暫未如傳統銀行般提供大量金融服務如外匯、股票交易等，故毋須大量存款。

傳統銀行加定存息 削虛銀定存競爭力

陳振英指出在加息環境下，傳統銀行同時調高定存息率，削弱虛銀定存的競爭力，虛銀需找到自己的定位，如主打中小企或個人貸款等，他又提倡，政府可將存款保障金額提高，增加市民在虛銀存放資金的信心；對財務公司作出更多規管，以減少虛銀提供融資服務的競爭；另開放商業數據通（CDI）亦鼓勵更多中小企於虛銀貸款。另浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，由於虛擬銀行並非新行業，純以不同的經方式經營，在疫情及環球經濟疲弱下，虛銀收入未見顯著增長屬正常現象，惟同時反映未能搶佔傳統銀行的市場份額。