moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路

標籤：經濟

【明報專訊】本地8家虛銀先後投入服務，發展至今雖然同樣未能獲利，但各行已開始嘗試開拓不同業務，冀能找到市場定位。當中按客戶人數、淨利息收入，以至存款及貸款規模都冠絕同業的眾安，除了搶先開業食頭啖湯外，在開拓新業務如基金買賣亦相當快速；至於其他虛銀則惟有積極尋求開拓不同範疇，例如livi近期推高息定存吸存款、平安壹賬通（PAOB）專攻中小企貸款、匯立（WeLab）拓展海外市場，以至Mox計劃發展股票買賣服務等。

livi高息定存吸存款 PAOB攻中小企貸款

眾安目前主力發展扣帳卡、微型保險等，下半年進軍財富管理業務，推出基金投資，又預告將推外匯股務。匯立着重貸款及財富管理業務，今年推出「Go Wealth」智能財富管理平台，提供投資組合建議及買賣，早前亦宣布進軍印尼市場，致力拓展東南亞市場。Mox以信用卡服務及借貸為核心，未來亦計劃發展股票交易股務。livi推分期付款「livi PayLater」，又推高定存利息，一度為虛銀中最高息，惟其後數間虛銀亦跟加息爬頭。

截至今年6月底，眾安用戶人數升至60萬，較去年同期增約20萬；今年9月，匯立連同其母公司WeLend的總用戶人數達50萬；Mox透露最新的用戶人數有近40萬，按年升2.5倍。