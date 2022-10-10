中概股經考察可納港股通

【明報專訊】隨着更多中概股轉換至本港市場作為主要上市，市場憧憬有關股份可納入「港股通」買賣。上交所及深交所日前（8日）發布《關於滬港通下的港股通股票納入相關安排的通知》，根據規定，中概股轉換為在港主要上市後，可依照規則設定考察日，經監管機構進行考察後，符合規定條件可獲納入「港股通」。