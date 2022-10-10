晉達鄧嘉南：聯國氣候會議近 留意環保新能源股

明報記者 葉創成

全球股市今年以來普遍下跌，MSCI全球指數上周五收報2417點，已較今年1月7日歷史高位3261點回落逾25%，技術上已踏入熊市，惟值得注意的是，該指數在2020年3月27日至今年1月7日期間勁升逾倍，故即使過去10個月明顯回吐，上周五收市價仍較2020年3月27日低位上升逾五成（見圖1）。換言之，長線持有優質股票，仍屬可取的投資之道，若能投資於一個長期跑贏大市的主題，更可賺取超額回報。

晉達資產管理多元資產增長團隊聯席主管蘇達輝（Philip Saunders）在《Money Monday》第316期（去年9月20日出版）封面故事回顧自己過去40年來在投資市場經驗，認為最重要是掌握到一些長達10年的結構增長趨勢來投資，由此賺取豐厚回報，例如在1990年代以來，最大的投資機會是美國互聯網科技股，而未來10年他則看好全球環保及新能源股。

能源轉型需時數十年 帶來長期投資機會

事實上，投資全球環保及新能源股的「晉達環球環境基金」自2019年2月25日成立以來至今年8月底，逾3年半的累積回報近五成，期內年度化回報率達13.7%；在今年3月至8月半年，該基金回報為-8.5%，與基準指數在期內下跌11.2%比較，亦屬跑贏大市。

鄧嘉南在今次專訪中表示，該行中長期仍然十分看好環保及新能源此投資主題，以登山時的不同景觀來形容過去數年大上大落的股市變化，「過去近3年本港新冠疫情反覆持續的情况下，我相信大家唯一比較多的戶外活動便是行山，而以我行山的經驗來說，在同一座山，由山腳行上去山頂，一路見到的風景都不同；同樣道理，經濟及行業也一定有周期，因此我們亦見到股市不斷上上落落，若我們太着眼於市場短期波動，就好像行山時只望着眼前的路及草，便永遠也捕捉不到長期投資主題，所以我認為要睇中長線。晉達通常捕捉一些投資大趨勢，屬長期投資，希望有足夠的時間投資，藉此可以參與有關股票價格大升的賺錢機會」。

去年氣候大會 印度訂碳中和時間表

鄧嘉南表示，全球近年聚焦於能源轉型，其實能源轉型在過去數世紀一直發生，人類最早期是使用生物燃料，之後是煤炭、石油及天然氣，近年則聚焦於風電、太陽能等可再生能源，而他強調，每次全球能源轉型均屬歷時數十年的過程，帶來長期的投資機會，「每次能源轉型都是橫跨數十年的，是轉型而非變型，新的能源須由科技、技術令生產成本下降，才可能取代舊的能源，舉例說，雖然以風力及太陽能等可再生能源發電很環保，但假如電費因此上升一倍，用家會願意使用嗎？在過去5至10年，風力發電成本下跌五成，這才有助該新能源廣泛應用，所以我們亦需要具備較長的投資時間」。

向前望的話，鄧嘉南相信今次聯合國氣候變化會議有機會令市場重新關注環保及新能源股，「去年在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26次聯合國氣候變化會議（COP26）有不少好消息，例如印度承諾致力於2070年達到碳中和，雖然這比中國碳中和的目標（2060年）遲10年，但有目標總好過無目標，因為印度像中國一樣，都是全球人口最多的國家之一」。

聯合國100多個成員國在2015年12月舉行的聯合國氣候變化會議上達成巴黎協議，並且在2016年4月22日世界地球日簽署，主要目標是與工業革命前水平比較，希望把全球平均氣溫升幅控制在低於2℃之內、最好是把升幅控制在1.5℃之內。鄧嘉南分析，工業革命大概於18世紀開始，當時人類開始廣泛應用機器來提升生產力，燃燒煤炭來產生動力的蒸汽火車便是在19世紀發明，亦是全球大規模碳排放的開始，而不同研究顯示，現時全球平均氣溫已比工業革命開始前上升1℃，換言之，要實現巴黎協議，只剩0.5℃至1℃的上升空間，由此可見問題迫切。

大量碳排來自交通 電動車成焦點

此背景是根據專家估計，若全球多國維持現時的排碳量的話，全球平均氣溫本世紀中便會較工業革命前水平上升1.5℃至2℃，因此歐美多個國家已制訂2050年或以前碳中和的目標；若全球其他國家也積極減碳，巴黎協議的目標也是有機會實現的。

全球交通運輸系統現佔碳排放相當高比例，由於電動車相對燃油車可以減少碳排放，在過去3年，電動車一直屬全球股市焦點，分別屬美國及中國電動車龍頭股的Tesla（TSLA）及比亞迪（1211）期內曾最多勁升逾20倍及近7倍，惟兩股分別於去年11月及今年6月見頂（圖2）。

鄧嘉南表示，晉達一直不熱中投資電動車生產商，認為相關零件及原材料供應商更具備中長期投資價值，「全球生產電動車的企業很多，由於過去的基數很低，銷量增長很快，但隨着將來市場競爭轉趨激烈，銷量能否保持高增長屬未知之數，尤其是不少傳統汽車公司現已加入電動車市場競爭，最終哪間公司會成為市場贏家暫難以準確預測。作為比較，全球最大的電動車鋰電池生產商只有兩三間，具備較明顯的護城河。另外，我們也會關注電動車其他零部件的供應商」。

汽車硬件鬥到軟件 無人駕駛關鍵

值得注意的是，邦德資產管理首席投資主管梁江在去年9月曾看好比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750），惟他在兩星期前、《Money Monday》第367期（9月26日出版）封面故事中表示，內地電動車佔整體汽車新車銷售市場滲透率過去兩年高速增長後，近月一直維持在27%至28%，可見行業的高增長期暫已過去，因此旗下基金已沽清比亞迪，並且正減持寧德時代，「中國電動車行業如何進一步發展，現在要先觀望，要看看關鍵技術能否進一步突破」。

中國及全球電動車行業未來需要哪些關鍵技術突破呢？鄧嘉南認為，焦點是電動車未來能否妥善應用無人駕駛技術，「全球電動車企業近年在硬件領域創新，只是行業發展初期的現象，到最後不是鬥硬件，而是鬥軟件，因為電動車的終極目標是自動駕駛、無人駕駛，前提是整個第五代流動通訊技術（5G）系統發達。目前我們在香港購買的新車，不少已具備自動泊車功能，自動泊車其實不難，因為泊車期間一般不會被其他物件擾亂；但無人駕駛要從一條行車線轉去另一條行車線以爬頭超車便好難了，因為路面上的車有不同速度，超車時要不撞到其他車並不容易，需要的技術、軟件及半導體都是很尖端的，這也正正是我們投資的公司，在整個產業鏈中尋找最有價值的投資機會」。

全球建築物減碳 空調系統現商機

另外，全球住宅及寫字樓也是碳排放主要來源之一，鄧嘉南引述國際能源署的報告指出，若全球要在2050年達到碳中和，全球需要有85%的建築物達至零碳排，認為由此亦帶來不少投資機會，「建築物要減碳，一般人想到的是應用太陽能玻璃、新的隔熱物料、建築材料及通風系統，而我們已投資於產銷嶄新冷風空調系統的上市公司，包括一間美國公司及一間中國公司，均致力提升能源效益，當中，以前者的規模較大」。

鄧嘉南表示，相信不少港人現已接種疫苗，而復必泰疫苗在運輸的過程中，溫度須維持在-70℃，需要專門運送疫苗的雪櫃，該雪櫃便是由上述美國冷風空調系統公司所製造。

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