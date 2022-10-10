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「富力女婿」助回購倫敦商場 劉根森任投資經理董事

【明報專訊】內房行業面臨巨大財務壓力，富力（2777）上月向遠展（0035）回購倫敦商場項目Vauxhall Square，不足一個月即轉售予開放式投資基金Flow Capital，並獲Flow Capital提供貸款支付向遠展回購項目。據資料顯示，Flow Capital至少有兩名本地富豪家族後代參與，投資經理FC Investment（BVI）Limited，原來更由富力董事長李思廉的女婿、香江集團「太子爺」劉根森創辦並出任董事，由於交易設有回購期權，或變相為協助外父籌措貸款回購地產項目。

明報記者 方楚茵

富力此前公告指出，買方多家公司均為離岸註冊公司，當中僅得投資經理FC Investment在港註冊。資料顯示，除劉根森外，新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦為董事之一，至於Flow Capital亦聘任新地（0016）已故創辦人郭得勝侄孫郭兆聰擔任董事總經理，劉根森、鄭志剛及郭兆聰3人更另外合作成立基金公司Astera Capital，與Flow Capital同樣將辦公室設於新世界旗下鰂魚涌K11 ATELIER。劉根森於2020年在港創辦Flow Capital開幕當日，鄭志剛亦有到賀。

富力未回覆

鄭志剛：沒有參與相關交易

本報曾向富力查詢有關交易詳情，至昨日截稿前未有回覆。至於新世界及鄭志剛本人有否參與今次項目投資，以及往後會否再與富力合作等，新世界則回覆指「新世界集團沒有參與相關交易。鄭志剛先生本人亦沒有投資相關富力項目」。

根據富力上周三（5日）公告，僅指買方及其投資經理等均為獨立第三方，以及由一批專業投資者支持，並無披露買方基金背後投資者具體身分，亦無提及李思廉與劉根森的翁婿關係，因此無法得知劉根森是否只透過旗下Flow Capital協助安排交易，抑或亦有資金參與。

此外，FC Investment董事班底中，除有文件顯示劉根森及鄭志剛為董事外，另有兩名董事為傅強及陳栢怡，前者正是 Flow Capital（HK）董事，而陳栢怡則是中國香江集團的董事。

翻查資料，富力在2017年以約1.58億英鎊買入Vauxhall Square項目，直至今年初因財困將項目售予遠展套現，最終在交易設下期權有效期完結前，不惜蝕本亦斥資1.07億英鎊提出回購（見表），雖然隨即宣告轉售予Flow Capital，但交易設有認購期權，富力亦強調會研究回購，加上Flow Capital今次更提供貸款予富力向遠展完成回購，性質更似是一個以資產作抵押的過橋貸款。