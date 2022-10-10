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超力第二代：或研上市助世代交接

【明報專訊】本地老字號「超力米粉」母公司超力食品第二代掌舵人莫傑琳（Diana），在父親莫國安2017年去世後全面接手家族生意，適逢公司今年踏入50周年，她提到公司在1995年曾一度計劃上市，但因與合作伙伴意見不合，不但上市不成，父親最終更要在2000年回購所有股份。Diana提及，至今無意重提上市計劃，但坦言想到日後交棒予女兒時，為了提供更好條件，不排除會研究將公司上市。

Diana提到，父親昔日曾因計劃上市，將公司約65%股份售予一家家族企業，引入為投資者；不過，雙方就發展上意見不一，最終釀成不愉快局面，父親其後在2000年回購所有股份，上市計劃宣告告吹。Diana形容自己「唔鍾意同人交代」，加上公司現金流充足，並無上市需要；不過，她笑言，雖然不會強迫女兒接管家族生意，但若考慮到要吸引更好的人才協助管理，不排除上市亦是一個可行選擇。

本地收入佔75％ 冀拓星市場

提到超力現時業務，Diana表示，除原有米粉等乾貨業務外，冷凍食品如烏冬及和食米亦已發展成集團另外兩項主力業務，每年收入高達數億元；當中批發收入佔比達七成，另三成則為零售銷售。Diana坦言，在疫情爆發高峰期間，幸好集團能適時調整批發與零售比重，以至整體生意未受太大影響。

目前超力主要仍以本地業務佔最大比重，佔收入約75％，內地及其他海外市場則各佔10%及15%。Diana形容，超力產品在歐洲市場銷售「不錯」，因歐洲疫後最早開放市場；不過，加拿大、澳洲等地船運受阻、美國業務則不太樂觀，因此未來有意拓展新加坡市場。至於進軍內地進度一般，因超力作為新品牌進入內地市場本已不易，另因疫情亦未能舉辦試食會。

現設備能滿足未來5年需求

為配合發展需要，超力近10年投資約1000萬元優化倉存和機械化生產，Diana在介紹集團位於粉嶺的出貨倉和米倉時表示，佔地2萬呎的出貨倉，儲貨可疊四層高，引入3架取貨卡車，未來計劃在倉庫再加建一個凍倉，方便進一步拓展利潤更高的凍品類食品生意。

Diana又笑言，希望日後學生參觀集團的米倉，望下一代有機會「體會食物得來不易的道理」。她提到，米倉設有去石機、色選機和和除雜機和多部機械臂等，增加不同重量食米包裝，以配合不同市場需要，相信現時機械化生產能滿足未來5年業務需求。